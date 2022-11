„Chwila prawdy”. Nowy serial o tajemnicach mundialu i momentach, które przeszły do historii

Serial „Chwila prawdy” bada ulubiony sport świata przez pryzmat ludzkich emocji: dlaczego tak bardzo zależy nam na tej grze? Co miłość do piłki nożnej mówi o nas samych? Co sprawia, że niektórzy piłkarze stają się ikonami kultury masowej? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdują się w 10 odcinkach serii, która doskonale przygotuje widzów także na nadchodzące wielkie sportowe emocje, czyli mistrzostwa świata.

Przejrzymy archiwum FIFA i poznamy smaczki o znanych piłkarzach

Dzięki dostępowi do archiwów FIFA World Cup, sięgających pierwszego turnieju w 1930 roku, każdy odcinek zawiera najbardziej ikoniczne momenty z historii rozgrywek w piłce nożnej, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Dokument został wzbogacony o niepowtarzalne, a niekiedy również zakulisowe wypowiedzi gwiazd, kibiców, komentatorów i czołowych psychologów sportu. W dokumencie wypowiadają się m.in.: Vicente Del Bosque, David Villa, Andres Iniesta czy Edwin Van der Sar.

Każdy odcinek serialu odnosi się do innego motywu przewodniego, charakterystycznego dla świata piłki nożnej, którymi są, chociaż dość metaforycznie: rozgrzeszenie, przebiegłość, geniusz, odwaga, inspiracja, radość, sztuka, pasja, nadzieja, mądrość. W poszczególnych epizodach „Chwili prawdy” usłyszymy wiele nieznanych historii i smaczków o najbardziej znanych piłkarzach, takich jak David Beckham, Ronaldo, Diego Maradona, Zidane, Pele, Eusebio, Iniesta, Messi i innych, którzy na zawsze wpisali się do historii sportu.

Gdzie oglądać serial o mundialu?

Dwa odcinki serialu dokumentalnego „Chwila prawdy” są już dostępne w serwisie CANAL+ online. Kolejne odsłony w poniedziałki o 19:00 na antenie CANAL+ PREMIUM, a następnego dnia w CANAL+ online.

