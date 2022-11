„Barwy szczęścia”. Sebastian wypędzi Sonię z mieszkania

Co w nowym odcinku „Barw szczęścia”? Gdy Sonia odbiera Mateusza, Sebastian nie jest dla niej zbyt miły, co zdecydowanie nie podoba się Dominice. Później Kowalski wyznaje Markowi, że obawia się, iż opieka nad chłopcem wzbudziła u jego narzeczonej instynkt macierzyński. Bez dziecka Dominika będzie w ich związku nieszczęśliwa. Mariola namawia kolegów z redakcji, by wspólnie wzięli udział w biegu na 10 kilometrów. Trenerem chętnych na prośbę Sadowskiego zostaje Darek Janicki. Cały wyścig oraz przygotowania kolegów ma relacjonować na łamach „Szoku” Weronika. Podkomisarz Kodur przekazuje Stańskim, że wspólnik Rafała zdecydował się zeznawać. Policjanta wypytuje też o zniknięcie Zaborskiego. Później Bożena odwiedza Karolinę, próbując ustalić, czy Rafał po ich walce dał w ogóle jakiś znak życia. Poza tym Bruno zamierza z pomocą Justina walczyć o przyszłość hotelu, bo inwestorzy chcą wycofać swoje pieniądze.

„Barwy szczęścia”

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

Czytaj też:

„Pierścienie Władzy”, „Ród Smoka”? Najlepszy serial tej jesieni to „The Bear”Czytaj też:

„Na Wspólnej”. Monika rozwiedzie się z Damianem?