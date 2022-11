Będzie 2. sezon serialu „Obserwator” Netfliksa. Jest szansa na rozwikłanie tajemnicy?

Ryan Murphy podpisał z Netfliksem umowę na współpracę cztery lata temu. Jest zobowiązany tworzyć dla platformy jeszcze przez rok. Jego ostatnie produkcje na Netflix są ogromnym sukcesem. Najpierw pierwsze miejsca list TOP10 zdominował jego serial o Jeffrey'u Dahmerze, później wskoczył tam „Obserwator”. 125 mln godzin – tyle czasu streamowany był przez pierwsze cztery dni od premiery drugi z tych tytułów. Trudno się zatem dziwić, że platforma zdecydowała się zamówić drugi sezon tej opowieści.

Nie jest jasne, jak będzie wyglądała fabuła serii, zważając na to, że 1. sezon zaadaptowano na podstawie prawdziwej historii, opowiedzianej pierwotnie w nowojorskim magazynie w 2018 roku. Ktokolwiek oglądał już serial (UWAGA, SPOILER!) wie już jednak, że nie poznaliśmy ostatecznie tożsamości dręczącego głównych bohaterów tytułowego obserwatora. Może to rozwiązanie przyniesie nam druga odsłona?

– Widzowie nie mogą oderwać oczu od „Obserwatora” i „Potwora” (serial o Dahmerze – red.). Ryan Murphy, Eric Newman i Ian Brennan to twórczy i mistrzowscy gawędziarze, którzy oczarowali publiczność na całym świecie. Sila obu tych serii wynika z wyraźnego, oryginalnego głosu Ryana, który wywołuje silne wrażenia kulturowe. Cieszymy się, że możemy dalej opowiadać te historie – przekazała Bela Bajaria, jedna z czołowych kobiet w zarządzie Netfliksa.

O czym jest „Obserwator” („The Watcher”)?

Dean (Bobby Cannavale) i Nora Brannock (Naomi Watts) właśnie kupili swój wymarzony dom na idyllicznych przedmieściach Westfield w New Jersey, ale po włożeniu wszystkich swoich oszczędności w sfinalizowanie transakcji szybko zdają sobie sprawę, że okolica nie jest przyjazna. Jest zwariowana starsza kobieta o imieniu Pearl (Mia Farrow) i jej brat Jasper (Terry Kinney), którzy zakradają się do domu Brannocków i ukrywają się w ich kabinie. Jest Karen (Jennifer Coolidge), pośredniczka w handlu nieruchomościami i stara znajoma Nory, która sprawia, że czują, że tak naprawdę nie pasują, oraz wścibscy sąsiedzi Mitch (Richard Kind) i Mo (Margo Martindale), którzy wydają się nie rozumieć granic. Ich lodowate powitanie szybko zamienia się w pełne, żywe piekło, gdy zaczynają napływać złowieszcze listy od kogoś, kto nazywa siebie „Obserwatorem”, terroryzując Brannocków do granic wytrzymałości, gdy złowrogie sekrety sąsiedztwa wychodzą na jaw. Serial oparty jest na prawdziwej historii niesławnego domu „Watcher” w New Jersey.

