„Wojenne dziewczyny”. Schneider daruje życie Odrowążowi za doniesienie na Żydów

„Wojenne dziewczyny” to serial opowiadający o losach trzech kobiet. Różni je niemal wszystko, ale łączy miłość do kraju i chęć walki z okupantem. Historię Polski, pogrążonej w wojnie, oglądamy z perspektywy trzech bohaterek. Irka pochodzi z inteligenckiej rodziny, Marysia jest córką żydowskiego przemysłowca, zaś Ewka wywodzi się ze środowiska przestępczego. Żadna z nich jest jeszcze żoną, ani matką. Przez wszystkie poprzednie lata były przygotowane do życia według standardów społeczeństwa, ale sytuacja polityczna w ojczyźnie wywróciła ich losy do góry nogami.

„Wojenne dziewczyny” – co w najnowszym odcinku?

Margarethe zamierza napisać list do znajomego admirała, w celu przeniesienia Schneidera po jego kompromitującym przeszukaniu Złoczewic. A Schneider nakazuje Odrowążowi zdobyć dowody na obecność Żydów w pałacu, w zamian za darowanie życia. Magda nalega, by Chaim przeniósł się gdzie indziej, ale on chce zostać z rodziną w pałacu.

Tymczasem Ewa i Sońka udają się na zwiady. Ich celem jest warsztat naprawczy, z którego mają być przewiezione do Radomia tokarki z fabryki Mausera. Będą one niezbędne do produkcji stenów. Akcja przejęcia tokarek kończy się powodzeniem. W tym samym czasie dotarł nowy szyfrunek z Londynu. Badania Lunda są zbyt cenne, by je przerywać. Dowództwo chce je przejąć.

„Wojenne dziewczyny” – kiedy emisja?

Pierwszy odcinek piątego sezonu zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej w niedzielę 4 września 2022 roku. Kolejne przygody „Wojennych dziewczyn” możemy oglądać w każdą niedzielę o godzinie 20.15 w TVP1. 1 listopada 2022 wyjątkowo w telewizji pojawi się nowy odcinek. Produkcja jest też dostępna na platformie VOD.

