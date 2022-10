Netflix usuwa swój pierwszy w historii serial oryginalny. Dlaczego?

„Lilyhammer” został wyemitowany w norweskiej telewizji NRK 25 stycznia 2012 roku, a 6 lutego 2012 roku miał premierę na Netflix. Wszystkie odcinki 1. sezonu udostępnione zostały od razu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej (a następnie, jeszcze w tym samym roku, w Wielkiej Brytanii, Irlandii i krajach nordyckich). Po raz pierwszy Netflix pokazywał serial w wielu krajach i wielu językach.

Serial opowiada o byłym gangsterze z Nowego Jorku, Franku Tagliano (Steven Van Zandt), który po zeznawaniu przeciwko mafii, zostaje wysłany przez FBI do Lillehammer w Norwegii w ramach programu ochrony świadka. Przybiera nowe nazwisko, Giovanni Henriksen, i postanawia osiedlić się tam na stałe. W sumie powstały 3. sezony produkcji.

„Lilyhammer” – dlaczego serial zniknie z Netfliksa?

Teraz serial na dobre opuści Netfliksa. Wszystko przez to, że po kilku latach od premiery wyłączne prawa do nadawania produkcji przejmuje norweska stacja NRK. Wszystko wskazuje na to, że osoby, które nie posiadają VPN-a, nie obejrzą już serialu w Polsce. Oficjalnie program ma zostać usunięty z Netfliksa na całym świecie już 21 listopada 2022 roku.

To nie jedyna produkcja, która zostaje usunięta z Netfliksa w ostatnim czasie. Podobny los spotkał „Jessicę Jones” i „Daredevila”, a niebawem czeka także „Czyj to dom?” czy „Gangs of London”.

Czytaj też:

WIELKI QUIZ z serialu „Ród smoka”. Ile zapamiętałeś z 1. sezonu?