Ruszyły zdjęcia do serialu „Sortownia”. Andrzej Chyra na pierwszych fotkach z planu

„Sortownia” to trzymająca w napięciu historia, która dzieje się w jednym z warszawskich szpitalnych oddziałów ratunkowych. To tu w ręce doświadczonego, wybitnego lekarza (Andrzej Chyra) trafiają nagłe, ciężkie przypadki zagrożenia życia. Podczas swoich kilkunastogodzinnych dyżurów to on dokonuje segregacji medycznej pacjentów (zwanej też triażem, od fr. triage – „sortowanie”), decydując o ich dalszym losie. Co, jednak gdy poczucie władzy nad ludzkim życiem prowadzi do kompleksu Boga?

– Kiedy scenariusz „Sortowni” wpadł w moje ręce, przeczytałam go dosłownie jednym tchem. Odwiedzenie SOR-u, w którym stan nieustannego napięcia i adrenaliny miesza się z ludzką bezsilnością i tragedią, to ekstremalna dawka emocji dla każdego, kto tego doświadczył. A jeśli na tym tle pokażemy historię człowieka, lekarza, który spędzając w tych warunkach większość swojego życia, codziennie staje przed najtrudniejszymi, również moralnie, wyborami, często przekraczając ich granice, to mamy przepis na mocne, gatunkowe kino – mówi reżyserka Anna Kazejak.

„Sortownia”. Kto w obsadzie?

W roli głównej zobaczymy Andrzeja Chyrę, któremu na ekranie będą towarzyszyć między innymi Olga Goldys, Marcin Czernik, Natalia Jędruś, Jaśmina Polak, Ilona Ostrowska, Mariusz Bonaszewski, Artur Barciś. Za kamerą stanęła Anna Kazejak („Fucking Bornholm”), a za scenariusz odpowiedzialni są Wiktor Piątkowski („Wataha”), Monika Powalisz („Belfer”), Michał Wawrzecki („Chyłka”) i Joanna Kozłowska („Wotum nieufności”).

Premiera Sortowni już w pierwszej połowie 2023 roku, jednocześnie w CANAL+ PREMIUM, CANAL+ online oraz Polsat Box Go.

