„Wotum nieufności”. Kulisy polityki w serialu według powieści Remigiusza Mroza

Nowy serial oparty na powieści Mroza to fikcja literacka, która opowiada o polskim świecie polityki. Główną bohaterką jest Daria Seyda, marszałkini Sejmu, która nieoczekiwanie budzi się w hotelu pod miastem. Ma luki w pamięci: nie wie, co robiła poprzedniego wieczoru i jak znalazła się w motelu. Tego samego dnia z urzędu rezygnuje prezydent. Zgodnie z prawem, jego obowiązki powinna objąć właśnie marszałkini Sejmu. Taki scenariusz nie podoba się jej oponentowi.

„Wotum nieufności" po dekadzie na ekranie

„Wotum nieufności" to książka Remigiusza Mroza z 2012 roku. Po dziesięciu latach powieść doczekała się ekranizacji, a to, co widzimy na ekranie, uświadamia, jak niewiele zmieniło się przez ten czas w polityce. Intrygi, walka o władze, bohaterowie gotowi zrobić wszystko, by osiągnąć cel. Polityka u Mroza, jak w życiu, potrafi pokazać brzydkie oblicze. Twórcom serialu udało się zrobić z tego przyjemną rozrywkę.

W trakcie przedpremierowego pokazu w Kinogramie w Fabryce Norblina mieliśmy okazję obejrzeć pierwszy odcinek. Już po nim widać, że reżyser jest zakochany w literaturze autora. Łukasz Palkowski robi wszystko, żebyś widzowie poczuli się tak samo. Reżyser podkreśla, że serial trochę się różni od wersji książkowej i zapowiada, że uwaga widza ma skupić się na toczącej się w opowieści historii kryminalnej.

Za scenariusz produkcji odpowiada Wiktor Piątkowski, który ma na swoim koncie takie seriale jak „Wataha”, „Gliniarze” czy „Wojenne Dziewczyny”, i Joanna Kozłowska. Zdjęcia zrealizował Mateusz Wichłacz („When The Trees Fall”, „Chyłka”, „Skazane”). W głownych rolach zobaczymy Antoniego Pawlickiego i Katarzynę Dąbrowską. W obsadzie znaleźli się też m.in. Zofia Wichłacz, Leszek Lichota, Anna Mrozowska, Dorota Kolak, Józef Pawłowski, Cezary Łukaszewicz, Grzegorz Małecki i Piotr Głowacki.