„David Beckham: Drużyna w opałach” ze zwiastunem. Piłkarz wraca do korzeni

„David Beckham: Drużyna w opałach” to chwytająca za serce opowieść, w której legendarny piłkarz powraca do swoich korzeni we wschodnim Londynie, aby ratować sportową przyszłość Westward Boys – młodej drużyny, która znajduje się na dnie swojej ligi i stoi w obliczu degradacji. Jednak nie jest to byle jaka liga... To dokładnie ta sama, w której jako chłopak grał Beckham. Piłkarz podejmie się współpracy z trenerami i młodymi sportowcami, by wspólnymi siłami odmienić losy drużyny. Za produkcję serialu odpowiadają nagrodzona BAFTA i RTS firma produkcyjna Twenty Twenty oraz Studio 99, którego współzałożycielem jest Beckham.

Beckham w roli mentora

Jako mentor David Beckham dzieli się z młodymi piłkarzami historiami ze swojej przeszło dwudziestoletniej kariery, podczas której grał w najbardziej utytułowanych klubach. Wszystko po to, by udzielić im cennych lekcji, wskazówek na temat ćwiczeń, motywacji i pracy zespołowej. Poza boiskiem Beckham ma okazję spędzić czas z zawodnikami i ich rodzinami, poznając ich życie, nadzieje i obawy. Ma dzięki temu również możliwość porozmawiania z nimi o znaczeniu współpracy, etyce pracy i społeczności.

Oficjalny zwiastun przedstawia między innymi moment pierwszego spotkania drużyny z Davidem Beckhamem, który w całości oddaje się roli mentora, przeprowadzając z młodymi piłkarzami inspirujące rozmowy motywujące, a nawet zakładając swoje buty piłkarskie, aby strzelić gola z rzutu wolnego w charakterystycznym dla siebie stylu.

