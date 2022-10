„M jak miłość”. Marcin wplącze się w romans?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – co w najnowszym odcinku?

Kasia zmusza Jakuba, by zrobił sobie kontrolne badania, a te wykazują, że chłopak cierpi na białaczkę. Z kolei rodzina Chodakowskich, a także Iwona coraz bardziej martwią się o Aleksandrę. Seniorka w końcu ucieka ze swojej „grupy wsparcia” przerażona tym, że Janek chciał zmusić ją do brania leków i zerwania kontaktu z bliskimi. Gdy mężczyzna próbuje nakłonić Chodakowską do powrotu, Marcin z Olkiem od razu stają w jej obronie.

Aneta postanawia wrócić do pracy, ale w klinice od razu wdaje się na nowo w konflikt z Arkiem, podobnie jak Kasia. Marcin wpada w oko jednej z klientek agencji Ewelinie którą podgląda za pomocą drona nastoletni sąsiad. Iza za to obawia się, że redakcja "Głosu Gródka" będzie miała problemy przez artykuły o klinice Nieśpielaka. Tymczasem Kisielowa odkrywa, że ma w Grabinie wroga, który oczernia ją na rozwieszonych w okolicy plakatach.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

Czytaj też:

„Doda. 12 kroków do miłości”. Kolejny uczestnik zdradził szczegóły produkcji