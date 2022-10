7. odcinek „Rodu smoka” już na HBO Max! Alicent domaga się sprawiedliwości

Jeżeli wasza przygoda z serialem dopiero się zaczyna przypomnijmy, że powstał on na podstawie książki George’a R.R. Martina „Ogień i krew”, która opowiada o historii rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest „Gra o tron”. Do tej pory na HBO Max pojawiło się siedem odcinków 1. sezonu serialu.

Oglądalność serialu utrzymuje się na stabilnym poziomie, z małą tendencją wzrostową. Każdy odcinek „Rodu smoka” ogląda średnio 29 mln widzów. Dla porównania ósmy i ostatni sezon „Gry o tron” oglądało średnio 44 mln widzów. Pierwszy odcinek „Rodu smoka” na HBO obejrzało ponad 10,2 mln widzów, co oznacza najlepszą premierę HBO w historii.

„Gdy rodziny zbierają się w Driftmark na pogrzebie, Viserys wzywa do zakończenia walk wewnętrznych, a Alicent domaga się sprawiedliwości” – opisuje 7. odcinek „Rodu smoka” HBO Max.

„Ród smoka” – o czym jest serial?

Dziesięcioodcinkowy serial HBO „Ród smoka” („House of the Dragon”) zadebiutował w Polsce 22 sierpnia. Oprócz smoków głównymi bohaterami nowego serialu są król Viserys, jego młodszy brat Deamon, wyznaczona na następczynię tronu Rhaenyra, żona Viserysa, Alicent Hightower oraz mąż Rhaenyry, Corlys Velaryon.

Viserys to władca spokojny, unikający konfliktów, ale też słaby i schorowany. Deamon to z kolei postać porywcza i lubiąca „zaszaleć”, niezainteresowana jednak codziennym trudem związanym z władaniem królestwem. Rhaenyra, choć nadaje się do rządzenia, jako kobieta musi zmagać się ze sporym oporem. Jej uzdolniony i ambitny mąż zamierza przy okazji zagarnąć jak najwięcej dla siebie, a ich plany pokrzyżować chce królowa Alicent, żona Viserysa.

