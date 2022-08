Nowości na Netflix. Podpowiadamy, co obejrzycie

Zabiłem swojego ojca



Anthony Templet zastrzelił swojego ojca i nigdy temu nie zaprzeczył. Znacznie bardziej skomplikowane są jednak przyczyny tej dotyczącej dwóch rodzin decyzji.



Antyterapia



Reżyser filmowy trafia do kliniki leczenia z alkoholizmu i odkrywa, że personelowi zależy bardziej na zyskach, niż na pacjentach.



Markiza Tamara Alco



Program reality TV pokazujący wytworne życie Tamary Falco, która stara się zachować równowagę między pracą, zabawą i kontaktami ze swoją słynną rodziną.



Buba



Małomiasteczkowy kanciarz dołącza do lokalnej mafii wraz z bratem lawirantem. jego obsesja na punkcie własnej karmy prowadzi do przezabawnych konsekwencji.



Argentyński skok stulecia



Film dokumentalny odsłania kulisy największego napadu na bank w historii Argentyny.



My Dad's on Death Row

Dokument przedstawia sprawy dwóch mężczyzn przebywających w celi śmierci w Teksasie oraz traumatyczny wpływ dokonanych przez nich zbrodni i wyroków na ich córki.





Purpurowe serca



Choć więcej ich dzieli niż łączy, początkująca piosenkarka i autorka tekstów oraz żołnierz marines bez pamięci się w sobie zakochują.



Najbardziej znienawidzony człowiek w internecie



Nieustępliwa matka rozpoczyna internetową krucjatę przeciwko bezwzględnemu założycielowi serwisu, na którym ktoś w ramach zemsty umieścił intymne zdjęcia jej córki.



Totalna Katastrofa: Woodstock '99



Festiwal Woodstock 1969 obiecywał muzykę i pokój, natomiast rocznicowa edycja z 1999 roku wywołała furię i zamieszki oraz przyniosła liczne szkody. Co poszło nie tak?



Singiel w Nowym Jorku



Nowojorski agent nieruchomości po 17 latach rozstaje się z partnerem i musi zaczynać życie od nowa jako singiel po czterdziestce. Łatwo nie będzie.



Sandman



Po latach Morfeusz, Król Snów, uwalnia się i wyrusza w podróż między światami, aby odnaleźć skradzione mu artefakty i odzyskać dawną moc.



Locke & Key



Gdy ojciec trójki rodzeństwa zostaje zabity, dzieci trafiają do domu pełnego kluczy zmieniających rzeczywistość.Czytaj też:

