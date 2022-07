Masa nowości w lipcu na Disney+. Zobaczymy m.in. „Santa Evita” z Natalią Oreiro

W lipcu na Disney+ nie zabraknie wciągających historii true-crime. Produkcje takie jak „Z zapartym tchem”, „Na szlaku zbrodni” czy „Miasto aniołów, miasto śmierci” sprawią, że nie grozi ci wakacyjna nuda. Perełki czekają też dla miłośników animacji dla dorosłych. Do klasyków takich jak „Simpsonowie”, „Family Guy: Głowa rodziny” czy „Bob's Burgers” w lipcu dołączy nowy sezon „Solar Opposites”. A fani mocnych dokumentów będą mogli obejrzeć wciągającą historię mafii z lat 80. - produkcję „Ostatni gangster - prawda i kłamstwa”.

1 LIPCA





Za kulisami filmu „Doktor Strange w multiwersum obłędu” (Marvel Studios Assembled: Doctor Strange in the Multiverse of Madness) Legendy Marvela (Marvel Studios Legends): Sezon 1Noc w muzeum 2 (Night at the Museum: Battle of the Smithsonian) (2009)Noc w muzeum: Tajemnica grobowca (Night at the Museum: Secret of the Tomb) (2014)Księżniczka (The Princess) (2022)Stan oblężenia (The Siege) (1998)Wulkan (Volcano) (1997)



5 LIPCA





Zbrodnie po sąsiedzku (Only Murders in the Building) (2021): Sezon 2 / odcinek 13 (kolejne odcinki 12 i 19 lipca)



6 LIPCA





Ahoy Piratki! (Ahoy Pirates) (2020): Sezon 1Z zapartym tchem (Captive Audience: A Real American Horror Story) (2022): Sezon 1Charlie & angielski alfabet (Charlie & the Alphabet) (2017): Sezon 1Charlie & cyferki (Charlie & the Numbers) (2009): Sezon 1Charlie & kształty (Charlie & the Shapes) (2019): Sezon 1Dino & polowanie na jajka (Dino & the Egg Hunt) (2021): Sezon 1Egg Band (The Egg Band) (2021): Sezon 1Giggle Wiggle (Giggle Wiggle) (2021): Sezon 1Czy ktoś widział tego człowieka? (Have You Seen This Man?) (2022): Sezon 1Mała Lola jedzie do miasta (Little Lola Visits the City) (2021): Sezon 1Mała Lola na wsi (Little Lola Visits the Farm) (2015): Sezon 1Mona & Sketch (Mona & Sketch) (2016): Sezon 1Pociąg pocztowy (Post Train) (2016): Sezon 1Obiecana kraina (Promised Land) (2022): Sezon 1Rocco (Rocco) (2018): Sezon 1Szlak ślimaka (Snail Trail) (2019): Sezon 1Piosenki & rymy (Songs & Rhymes) (2009): Sezon 1Zszywaki (Stitches) (2019): Sezon 1Baby gromadka (Tiny Bunch, The (2017): Sezon 1Przedszkole Toto (Toto's Kindergarten) (2019): Sezon 1Jaki piękny dzień (What a Wonderful Day) (2016): Sezon 1



7 LIPCA





500 dni miłości (500 Days of Summer) (2009)Orville: Nowe Horyzonty (The Orville: New Horizons) (2017): Sezon 3 / odcinek 32 (kolejne odcinki 14, 21, 28 lipca)



8 LIPCA



Cudowne lato Myszki Miki (The Wonderful Summer of Mickey Mouse)



9 LIPCA



Pusty człowiek (Empty Man) (2020)



13 LIPCA



Spoza układu (Solar Opposites) (2020): Sezon 3 / odcinki 1-3 (kolejne odcinki 20 i 27 lipca)



14 LIPCA



Penny z M.A.R.Sa (Penny on M.A.R.S.) (2018): Sezon 2Penny z M.A.R.Sa (Penny on M.A.R.S.) (2018): Sezon 3



19 LIPCA



Dramat narodzin (Aftershock)



20 LIPCA





Miasto aniołów, miasto śmierci (City of Angels | City of Death) (2021): Sezon 1Na szlaku zbrodni (Wild Crime) (2021): Sezon 1Cudowne lata (Wonder Years) (2021): Sezon 1 / odcinki 14-22



26 LIPCA



Santa Evita (Santa Evita): Sezon 1



27 LIPCA





High School Musical: Serial: Sezon 3 / odcinek 1Light & Magic (LIGHT & MAGIC): Sezon 1 / 6 odcinkówThe Walking Dead (The Walking Dead) (2010): Sezon 11ACzytaj też:

