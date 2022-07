Gajos, Więckiewicz, Braciak. Mamy pierwsze zdjęcia z filmu „Różyczka 2”

Jak czytamy, „Różyczka 2" rozwiąże tajemnicę, z którą pozostawiła widzów pierwsza część filmu. Twórcy zapowiadają, że to poruszająca opowieść o dramatycznej prawdzie, która zmusza do przewartościowania całego życia i dokonania najtrudniejszego wyboru. W podwójnej roli występuje tu Magdalena Boczarska. Gra matkę, skrywająca mroczną tajemnicę sprzed lat i córkę, która musi się zmierzyć z jej konsekwencjami. W obsadzie zobaczymy też m.in.: Janusza Gajosa, Roberta Więckiewicza i Jacka Braciaka. Zdaniem reżysera, Jana Kidawy- Błońskiego będzie to „współczesny dramat psychologiczny z elementami politycznego thrillera, dotykający wielu istotnych spraw i dylematów, z którymi widz styka się niemal codziennie".

Historia nie ogranicza się do polskich dylematów i realiów, lecz ukazujący uniwersalne problemy człowieka, próbującego odnaleźć własną tożsamość, zmuszonego do weryfikacji utrwalanego od lat systemu wartości - dodaje Kidawa-Błoński.

Opis filmu „Różyczka 2”

Eurodeputowana Joanna Warczewska, córka wybitnego pisarza, jest u szczytu życiowego powodzenia. Jej świetnie rozwijającą się polityczną karierę i rodzinne szczęście w jednej chwili burzy zamach terrorystyczny, w którym ginie jej ukochany mąż. Kiedy los daje jej nową życiową szansę, dosięga ją kolejny cios. Ktoś wysyła jej zdjęcia i dokumenty podważające jej rodzinne więzi i sugerujące, że jej matka w przeszłości współpracowała z SB. Joanna postanawia na własną rękę przeprowadzić historyczne śledztwo i rozwikłać zagadkę kładącą się cieniem na jej rodzinie. To, co odkryje nie tylko każe jej zupełnie inaczej spojrzeć na swoją matkę, ale sprawi, że będzie musiała odnaleźć własną tożsamość. Joanna będzie zmuszona sama stawić czoła szantażyście i dokonać wyboru, który na zawsze zmieni jej życie.

Za kamerą stanie Łukasz Gutt (laureat tegorocznej Polskiej Nagrody Filmowej Orły za „Wszystkie nasze strachy"). Zdjęcia realizowane będą głównie w Polsce, ale także w Belgii (Bruksela), Niemczech (Kolonia) i w Izraelu.

