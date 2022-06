Maria Peszek włożyła na premierę pokrowiec na ubrania. Teraz tłumaczy dlaczego

Maria Peszek pojawiła się u boku Andrzeja Seweryna i zagrała jedną z dwóch głównych ról najnowszego serialu Netflixa. „Królowa” w reżyserii Łukasza Kośmickiego to polski serial składający się z czterech odcinków. Od 23 czerwca będzie dostępny na platformie, a dwa dni temu, 21 czerwca, odbyła się uroczysta premiera.

Na czerwonym dywanie nie zabrakło najważniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Poza odtwórcami głównych na ściance pojawili się: Paweł Deląg, Tomasz Raczek czy Ada Fijał. Mogliśmy także spotkać przedstawicielki polskiej sceny drag. Efektowne stroje i makijaże zaprezentowały: Himera, Adelon oraz Graża Grzech.

Maria Peszek włożyła na premierę pokrowiec na ubrania

Uwagę wszystkich najbardziej przykuwała Maria Peszek. Wokalistka zdecydowała się włożyć... pokrowiec na ubrania. Teraz postanowiła wyjaśnić, jaki przyświecał jej cel. „Ponieważ sukienka wywołuje sporo emocji i zapytań, głównie o to »z czego« i »dlaczego« odpowiedam: Tak, mam na sobie pokrowiec na ubrania z atelier Tomka Ossolińskiego” – czytamy na Instagramie Peszek.

Następnie gwiazda opowiedziała o swoim podejściu do mody. „Chciałam uszanować uroczysty charakter wieczoru, ale chciałam też pozostać sobą, Śmieciową Królową” – dodała. Peszek nawiązała też do fabuły serialu. „Ubrać się w sukienkę z pokrowca na ubrania na premierę serialu o krawcu wydało mi się super pomysłem. Pokrowiec nie byle jaki bo z atelier projektanta, którzy stworzył garnitury serialowego Sylwestra, Andrzeja Seweryna” – wyjaśnia aktorka.

Sukienka z pokrowca ma wiele znaczeń, co Maria Peszek chętnie opisała na swoim Instagramie. „Tomku, dziękuję Ci za tę przygodę. Było wspaniale mieć na sobie przez kilka godzin tę kieckę. Ale jeszcze wspanialsze jest to, że przetransponujesz ją w coś następnego. A gorset sprzed 15 lat posłuży jeszcze komuś innemu. Kwintesencja mody zrównoważonej” – podkreśliła.

„Królowa”. O czym jest nowy serial Netflixa?

Sylwester jest emerytowanym krawcem, który pół wieku temu wyemigrował do Paryża, by realizować swoją zawodową pasję. W stolicy Francji odkrył drag queen i stworzył swoje sceniczne alter ego – Lorettę. Mężczyzna nie chciał wracać do Polski, jednak za sprawą listu, który otrzymał od wnuczki, decyduje się przylecieć do ojczyzny. Jego córka Wioletta, której nigdy nie poznał, jest ciężko chora i potrzebuje przeszczepu nerki. Powrót do Polski oznacza dla bohatera „Królowej” zmierzenie się z dawnymi traumami i trudnymi wydarzeniami z przeszłości.