Dziś w „Barwach szczęścia”. Wszystko stanie się jasne

Co wydarzy się w 2631. odcinku serialu „Barwy szczęścia”? Basia opowiada Aldonie o telefonie od Adama i propozycji wyjazdu. Chowański po ostatniej rozmowie z seniorką postanawia naprawić swoje relacje z Ewą i prosi o pomoc Alicję. Patryk kolejny raz odwiedza Oliwkę w pracy, a Zbrowska dzięki rozmowie z kolegą zyskuje pewność, że Kajtek coś przed nią ukrywa. Tymczasem Cieślak spotyka się z Darkiem i wyznaje przyjacielowi, jak bardzo jest rozdarty między miłością do Lilly oraz do Oliwki. Amelia występuje w końcu w telewizyjnym show, śpiewając tylko i wyłącznie dla Tadzia.

„Barwy szczęścia” – o czym jest serial?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

