Co dziś w serialu „Barwy szczęścia”? Sara zniknęła, Broda zamieszkał w redakcji

Co dziś, w 2620. już odcinku serialu „Barwy szczęścia”? Jola odwiedza z Justyną Basię i otwarcie pyta przyjaciółkę o powrót Adama. Tymczasem Jakubik dostaje nagle wiadomość, że pod jego nieobecność zniknęła Sara. Małgorzata i Jerzy idą na kolejną wizytę do onkologa. Po rozmowie z lekarką Zwoleńska namawia córki do zrobienia badań genetycznych. Żabcia nadal flirtuje w pracy z Vincenzo. A Radomir odkrywa, że Broda zamieszkał po kryjomu w redakcji i to w dodatku razem z Zeusem.

„Barwy szczęścia” – o czym jest serial?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

