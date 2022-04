„Turysta” – nowy serial na HBO Max już od dziś. W głównej roli Jamie Dornan

Serial powinien bardzo ucieszyć wszystkich fanów Jamiego Dornana, którego szeroka publiczność kojarzy głównie z filmu „Pięćdziesiąt twarzy Greya”. Zapowiada się świetne widowisko, którym będziemy mogli się cieszyć przez sześć odcinków. O czym będzie serial „Turysta”?

Jamie Dornan gra w nim Brytyjczyka, który przemierzając australijskie pustkowia, nagle orientuje się, że ściga go ciężarówka, która próbuje go zepchnąć z drogi. Wkrótce potem budzi się w szpitalu, ranny, ale jednak żywy, choć nie ma pojęcia, kim jest. Mimo amnezji, musi wykorzystać posiadane wskazówki i odkryć swoją tożsamość, zanim dogoni go przeszłość.

Nowość na HBO Max. Twórcy i obsada

W obsadzie serialu, oprócz Dornana, znaleźli się między innymi: Danielle Macdonald, Shalom Brune-Franklin, Damon Herriman, Alex Dimitriades, Ólafur Darri Ólafsson oraz Kamil Ellis.

Scenariusz produkcji napisali nominowani do nagród BAFTA producenci i scenarzyści Harry i Jack Williams („Baptiste”, „The Missing”, „Liar”), którzy razem z Christopherem Airdem („Baptiste”, „Liar”, „Clique”) są producentami wykonawczymi z ramienia Two Brothers Company. Tommy Bulfin („Normal People”, „Line of Duty”, „Peaky Blinders”) jest producentem z ramienia BBC. Lisa Scott („A Sunburnt Christmas”, „The Hunting”) jest producentką, a Chris Sweeney („Liar”, „Back to Life”) producentem wykonawczym i reżyserem. Serial Turysta jest produkcją Two Brothers Pictures (firma All3Media) dla BBC, we współpracy z Highview Productions, All3Media International, South Australian Film Corporation, HBO Max, Stan oraz ZDF.

Gdzie oglądać serial „Turysta”?

W serwisie HBO Max dostępne jest już wszystkie sześć godzinnych odcinków serialu „Turysta”.

Czytaj też:

QUIZ z klasyków filmów Disneya i Pixar. Jak dobrze pamiętasz bohaterów?