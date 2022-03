„Sukienka” otrzyma Oscara? Janusz Kamiński z szansą na trzecią statuetkę

Film „Sukienka” miał swoją premierę na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym i od tamtej pory otrzymał dużą liczbę nagród oraz wyróżnień na całym świecie. Wśród najważniejszych są: Best Narrative Short Award na Atlanta Film Festival, Director’s Choice Award na Thomas Edison Film Festival czy Best Student Film na Sao Paulo Film Festival. Ponadto film zdobył również statuetkę dla najlepszego studenckiego filmu krótkometrażowego IN THE PALACE Short Film Festival, zwyciężył w konkursie Let’s Include podczas Bengaluru International Short Film Festival w Indiach, a także został nagrodzony na Rhode Island International Film Festival w kategorii „najlepsza aktorka” za główną rolę Anny Dzieduszyckiej. Był również w oficjalnej selekcji międzynarodowych festiwali w Brukseli, Karlowych Warach, Odense, Clermont-Ferrand czy Moskwie, a także polskich: Kameralne Lato w Radomiu oraz Młodzi i Film w Koszalinie.

Fabuła filmu „Sukienka” i twórcy

„Sukienka” opowiada historię pracującej w przydrożnym motelu Julii, której życie zmienia się, gdy poznaje przystojnego kierowcę ciężarówki. Długo skrywane przez kobietę pragnienia dają o sobie znać. Ale nie jest to tylko historia kobiety spotykającej mężczyznę. Julia jest fizycznie odmienna od otaczającego ją społeczeństwa, jest niskorosła, przez co w swoim życiu doświadczyła wielu przykrości. To wbrew pozorom uniwersalna opowieść o tęsknocie bez względu na dzielące nas bariery i różnice.

W rolach głównych wystąpili: Anna Dzieduszycka, Dorota Pomykała, Szymon Piotr Warszawski, a także Andrzej Glazer i Lea Oleksiak.

Janusz Kamiński z szansą na trzeciego Oscara

Nominacja do Oscara za najlepsze zdjęcia do filmu Stevena Spielberga „West Side Story” to dla Janusza Kamińskiego, polskiego operatora od lat pracującego w Hollywood, szansa na trzecią w karierze statuetkę Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Wcześniej zdobył ją za filmy: „Lista Schindlera” i „Szeregowiec Ryan”, również w reżyserii Stevena Spielberga.

Ponadto był jeszcze czterokrotnie nominowany do Oscara za zdjęcia do filmów: „Amistad”, „Motyl i skafander”, „Czas wojny” oraz „Lincoln”. Jest także laureatem nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA) i Brytyjskiego Stowarzyszenia Operatorów (obie za „Listę Schindlera”).

Gdzie oglądać Oscary?

Transmisja na żywo z 94. Gali Oscarowej w nocy z 27 na 28 marca na kanale CANAL+PREMIUM oraz online w serwisie canalplus.com.

Relacja na żywo z ceremonii rozdania Oscarów

94. ceremonia wręczenia Oscarów, nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, odbędzie się już w poniedziałek 28 marca. Relację na żywo z wydarzenia będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl. Start w poniedziałek o godzinie 1:00!

