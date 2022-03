Filmy nominowane do Oscara obejrzysz w internecie. Podpowiadamy, gdzie

„Nie patrz w górę” – Netflix



Dwójka astronomów wyrusza w tournée po mediach, aby ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą kometą.



„Psie pazury” – Netflix



Wychowująca dorastającego syna Petera (Kodi Smit-McPhee) właścicielka lokalnej gospody zostaje żoną George'a, przez co szybko staje się ofiarą okrutnego spektaklu zazdrości i odrzucenia, którym nieustannie dręczy ją Phil.



„To była ręka Boga” – Netflix



Neapol, lata 80. Rodzinę młodego, kochającego piłkę nożną Fabietto dotyka tragedia rzutująca na jego niepewną, ale obiecującą przyszłość w świecie filmu.



„Zaprowadź mnie do domu” – Netflix



Poruszający film personalizuje złożony problem, opowiadając prawdziwe historie osób pozbawionych dachu nad głową. To pierwszy krok w kierunku rzucenia wyzwania krzywdzącym stereotypom i staroświeckim zasadom, który pozwala odczuć skalę, zakres i różnorodność bezdomnej Ameryki.



„Trzy piosenki dla Benazir” – Netflix



Mieszkający w obozie dla przesiedleńców Afgańczyk, który niedawno się ożenił, próbuje pogodzić marzenie o wstąpieniu do wojska z obowiązkami rodzinnymi.



„Mitchellowie kontra maszyny” – Netflix

Z pomocą dwóch nieco uszkodzonych robotów Mitchellowie staną przed wielkim wyzwaniem – będą zmuszeni zostawić za sobą osobiste problemy, aby ocalić siebie i świat. To pełna akcji komedia animowana o zwykłej rodzinie, która staje przed niecodziennym wyzwaniem.





„Tick, tick... BOOM!” – Netflix



Historia Jona, młodego kompozytora teatralnego, który w 1990 roku zarabia na życie w Nowym Jorku jako kelner, a po pracy komponuje pewien utwór, który ma stać się kolejnym przebojowym amerykańskim musicalem.



„Niech mnie usłyszą” – Netflix



Dokument o dojrzewaniu, który opowiada historię licealnego sportowca z Maryland School for the Deaf i jego przyjaciół. Amaree McKenstry i inni uczniowie próbują poradzić sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi ostatni rok nauki, i przygotować się do wejścia w świat słyszących.



„Rudzik Rudzia” – Netflix



W tej krótkometrażowej animacji poklatkowej wychowany przez myszy ptaszek szuka swojego miejsca w świecie i wyrusza na ryzykowną wyprawę, by odkryć, kim naprawdę jest.



„Diuna” – HBO MAX



Szlachetny ród Atrydów przybywa na Diunę, będącą jedynym źródłem najcenniejszej substancji we wszechświecie.



„King Richard” – HBO MAX



Losy Venus i Sereny Williams, które dzięki ojcu stały się najlepszymi tenisistkami w historii tego sportu.



„Being the Ricardos” – Amazon Prime Video

W trakcie tygodniowego cyklu produkcyjnego serialu „Kocham Lucy” – od poniedziałkowej próby czytanej po piątkowe nagranie z publicznością – Lucille Ball (Nicole Kidman) i Desi Arnaz (Javier Bardem) mierzą się z kryzysami w życiu osobistymi i zawodowym, które zagrażają ich serialowi, karierom i małżeństwu.





„Książę w Nowym Jorku 2” – Amazon Prime Video



Akeem dowiaduje się, że ma w Ameryce syna i natychmiast tam wraca, by poznać swojego potomka a zarazem następcę tronu Zamundy.



„CODA” – Apple TV+



Ruby jest jedyną słyszącą osobą w swojej rodzinie. Gdy rodzinny interes jest zagrożony musi wybrać między swoją miłością do muzyki a lękiem przed opuszczeniem domu.



„Tragedia Makbeta” – Apple TV+



Trzy wiedźmy przekonują lorda, że zostanie następnym królem Szkocji. Ambitna żona wspiera jego plany przejęcia władzy.



„Nie czas umierać” – Chili, Rakuten, Player, Canal+



Na prośbę swojego starego przyjaciela, Felixa Leitera z CIA, James Bond bierze udział w misji odbicia porwanego naukowca. Trop prowadzi do niebezpiecznego złoczyńcy.



„Cruella” – Chili, Rakuten, Player, Canal+



Historia o buntowniczych początkach jednej z najbardziej znanych i genialnych postaci, legendarnej Cruelli de Mon.

Gdzie oglądać Oscary?

Transmisja na żywo z 94. Gali Oscarowej w nocy z 27 na 28 marca na kanale CANAL+PREMIUM oraz online w serwisie canalplus.com.

Relacja na żywo z ceremonii rozdania Oscarów

94. ceremonia wręczenia Oscarów, nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, odbędzie się już w poniedziałek 28 marca. Relację na żywo z wydarzenia będziemy prowadzić dla Państwa w serwisie Wprost.pl. Start w poniedziałek o godzinie 1:00!

