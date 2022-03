Oscary 2022. Wołodymyr Zełenski pojawi się na gali? „Nie boję się takiej formuły”

94. ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z 27 na 28 marca i będzie nadawana w amerykańskiej telewizji ABC. Wszystko wskazuje na to, że w trakcie przyznawania statuetek za osiągnięcia w świecie filmu, na Ukrainie wciąż trwała będzie wojna z Rosją, która bestialsko napadła na kraj Wołodymyra Zełenskiego. W pomoc Ukraińcom zaangażowali się nie tylko Polacy, ale też rzesza zagranicznych gwiazd, w tym m.in. Mila Kunis i Ashton Kutcher. Teraz Amy Schumer, która jest jedną z prowadzących galę ujawniła, że miała pomysł, aby podczas uroczystości wyświetlić przesłanie od prezydenta zaatakowanego kraju.

– Myślę, że istnieje przeświadczenie, że ten dzień to jak wakacje, a ludzie powinni zapomnieć o wszystkim. Ale z drugiej strony tak wiele osób to ogląda i słyszy – argumentowała swój pomysł Amy Schumer w programie u Drew Barrymore. – Myślę, że to świetna okazja, aby przynajmniej skomentować kilka rzeczy. Mam kilka dowcipów, które odnoszą się do tego, co się dzieje – przyznała.

Aktorka przyznała, że swój pomysł na obecność w jakiejś formie Zełenskiego na gali przekazała producentom wydarzenia. – Właściwie chciałam znaleźć sposób, aby pokazać Zełenskiego, połączyć się z nim, lub aby wcześniej nagrał przesłanie. Tylko dlatego, że tak wiele osób ogląda Oscary. Nie boje się takiej formuły, jednak to nie ja jestem producentką Oscarów – podkreśliła.

Oscary 2022. Kto wręczy statuetki? Kto wystąpi?

W ciągu kilku ostatnich tygodni poznaliśmy nieco więcej szczegółów na temat oscarowej gali. Statuetki w tym roku wręczą m.in. Daniel Kaluuya, Anthony Hopkins i Youn Yuh-jung, a także John Travolta, Mila Kunis, Naomi Scott, Wesley Snipes, Simu Liu, Uma Thurman, Rami Malek, Lily James, Ruth E. Carter, John Leguizamo, Kevin Costner, Lady Gaga, Rosie Perez, Chris Rock i Zoë Kravitz.

Podczas wydarzenia wystąpią także: Blink-182, legendarna piosenkarka i perkusistka Sheila E czy ikoniczny jezzowy pianista Robert Glasper.

Czytaj też:

Wednesday Addams. Christina Ricci wystąpi w serialu Tima Burtona dla Netflix!