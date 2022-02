Oscary 2022. Znamy nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej

W tym roku, zgodnie z oczekiwaniami „Diuna” w reżyserii Denisa Villeneuve’a oraz „Psie Pazury” Jane Campion prowadzą w liczbie nominacji. Każda z tych produkcji otrzymała aż 12 wyróżnień. Cztery nominacje w ważnych kategoriach otrzymał także azjatycki „Drive My Car”. Wyróżniono też krótkometrażową produkcje „Sukienka” w reżyserii Tadeusza Lysiaka.

Oscary 2022. Lista nominacji

Najlepsza aktorka drugoplanowa



Kirsten Dunst za „Psie pazury”

Aunjanue Ellis za „King Richard: Zwycięska rodzina”

Ariana DeBose za „West Side Story”

Jessie Buckley za „Córka”

Judi Dench za „Belfast”



Najlepsze kostiumy



„Diuna”

„Cruella”

„Cyrano”

„West Side Story”

„Zaułek koszmarów”



Najlepszy scenariusz oryginalny



„Belfast”

„Nie patrz w górę”

„King Richard”

„Licorice Pizza”

„Najgorszy człowiek na świecie”



Najlepszy scenariusz adaptowany



„Dom Gucci”

„Drive My Car”

„Diuna”

„Córka”

„Psie pazury”



Najlepszy dźwięk



„Belfast”

„Nie czas umierać”

„Psie pazury

„West Side Story”



Najlepszy film krótkometrażowy



„Ala Kachuu - Take and Run”

„Sukienka” (Polska)

„The Long Goodbye”

„On My Mind”

„Please Hold”



Najlepszy aktor drugoplanowy



J.K Simmons za „Being the Ricardos”

Troy Kotsur za „CODA”

Ciaran Hinds za „Belfast”

Jesse Plemons za „Psie pazury”

Kodi Smit-McPhee za „Psie pazury”



Najlepsza oryginalna ścieżka dźwiękowa



„Nie patrz w górę”, Nicholas Britell

„Diuna”, Hans Zimmer

„Nasze magiczne” Encanto, Germaine Franco

„Matki równoległe”, Alberto Iglesias

„Psie pazury”, Jonny Greenwood



Krótkometrażowy film animowany



„Affairs of the Art”

„Bestia”

„Boxballet”

„Robin Robin”

„The Windshield Wiper”



Najlepsza piosenka oryginalna



„No Time To Die”, Billie Eilish

„Be Alive”, Beyoncé

„Dos Oruguitas”,Sebastián Yatra

„Down to Joy”, Van Morrison

„Somehow You Do”, Diane Warren



Najlepszy film



„Belfast”

„CODA”

„Nie patrz w górę”

„Drive My Car”

„Diuna”

„King Richard: Zwycięska rodzina”

„Licorice Pizza”

„Zaułek koszmarów”

„Psie pazury”

„West Side Story”



Najlepsze efekty specjalne



„Diuna”

„Nie czas umierać”

„Free Guy”

„Spider-Man: Bez drogi do domu”

„Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni”



Najlepszy film międzynarodowy



„Najgorszy człowiek na świecie”

„Drive My Car”

„Ręka Boga”

„Przeżyć”

„Lunana: A Yak in the Classroom”



Najlepszy film animowany



„Luca”

„Przeżyć”

„Raya i ostatni smok”

„Nasze magiczne Encanto”

„Mitchellowie kontra maszyny”



Najlepszy aktor pierwszoplanowy



Javier Bardem za „Being the Ricardos”

Benedict Cumberbatch za „Psie pazury”

Andrew Garfield za „Tick, Tick … Boom!”

Will Smith za „King Richard: Zwycięska rodzina”

Denzel Washington za „Tragedia Makbeta”



Najlepszy reżyser

Kenneth Branagh – „Belfast”



Ryusuke Hamaguchi – „Drive my Car”



Paul Thomas Anderson – „Licorice Pizza”



Steven Spielberg – „West Side Story”



Jane Campion – „Psie pazury”



Najlepsza aktorka pierwszoplanowa

Jessica Chastain – „Oczy Tammy Faye”



Olivia Colman – „Córka”



Penelope Cruz – „Matki równoległe”



Nicole Kidman – „Lucy i Desi”



Kristen Stewart – „Spencer”



Najlepszy dokument



„Ascension”

„Attica”

„Przeżyć”

„Summer of Soul”

„Writing with Fire”



Najlepsze zdjęcia



„Diuna”

„Zaułek koszmarów”

„Psie pazury”

„West Side Story”

„Tragedia Makbeta”



Najlepsza scenografia



„Diuna”

„Zaułek koszmarów”

„Psie pazury”

„West Side Story”

„Tragedia Makbeta”



Najlepszy montaż



„Nie patrz w górꔄDiuna”

„King Richard: Zwycięska rodzina”

„Psie pazury”

„Tick, tick, BOOM!”



Najlepszy krótkometrażowy dokument



„Niech mnie usłyszą”

„Zaprowadź mnie do domu”

„The Queen of Basketball”

„Trzy piosenki dla Benazir”

„Kiedy byliśmy łobuzami”

Pierwsza w historii oscarowa ceremonia

Pierwsza w historii ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej odbyła się 16 maja 1929 roku na przyjęciu w Hollywood Roosevelt Hotel przy Hollywood Boulevard w Los Angeles. Co ciekawe, zorganizowano ją trzy miesiące po ogłoszeniu zwycięzców. Na uroczystość dostało się w sumie 270 osób. Wszyscy musieli nabyć bilety, które kosztowały 5 dolarów. Podczas 1. ceremonii wręczenia Oscarów aktor oraz reżyser otrzymać mógł Oscara za całokształt pracy w ciągu roku.

Statuetka Oscara

Krótko po utworzeniu Akademii Filmowej w 1927 roku, jej inicjatorzy spotkali się w znanej Crystal Ballroom w hotelu Biltmore w centrum Los Angeles, aby omówić wszelkie szczegóły dotyczące działania organizacji. Zgadzając się na ustanowienie dorocznej nagrody, grupa skupiła się na stworzeniu odpowiednio majestatycznego trofeum. Statuetkę zaprojektował dyrektor artystyczny MGM Cedric Gibbons – jest to postać krzyżowca z mieczem, stojącego na rolce filmu. Trójwymiarowy projekt jako pierwszy stworzył rzeźbiarz z Los Angeles George Stanley. Tak narodziła się światowej sławy statuetka. W styczniu każdego roku nagrody są odlewane przez Polich Tallix w nowojorskiej Hudson Valley.

Oscar ma trochę ponad 34 cm wysokości i waży ponad 4 kilogramy. Jest wykonany z brązu i pokryty 24-karatowym złotem. Rolka filmu umieszczona pod złotym krzyżowcem ma pięć „szczebli”, co odnosi się do pięciu oryginalnych kategorii, w których przyznawana była nagroda. W czasie II wojny światowej, przez trzy lata z powodu małej ilości surowca statuetki były wykonywane z gipsu. Po zakończeniu wojny, każdy nagrodzony wówczas twórca, mógł zwrócić swoją nagrodę i poprosić Akademię o jej wymienienie na metalową kopię. Oscara można zidentyfikować nie tylko po nazwisku laureata. Każda statuetka ma swój numer seryjny.

Kiedy gala rozdania Oscarów 2022?

94. ceremonia wręczenia Oscarów, odbędzie się 27 marca 2022 roku w Dolby Theatre w Hollywood. Pierwotnie impreza planowana była na 27 lutego 2022 roku.

