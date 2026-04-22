Koncert rapera odwołany po burzy w sieci. „Nie promujmy patologii”

Miał być jedną z gwiazd Jarmarku Spichrzowego w Grudziądzu, ale po fali oburzenia jednak nie wystąpi. Malik Montana został usunięty z line-upu wydarzenia po fali krytycznych komentarzy internautów.

Malik Montana skreślony z programu Jarmarku Spichrzowego

Decyzja organizatorów zapadła błyskawicznie po ogłoszeniu, że to właśnie kontrowersyjny raper pojawi się na scenie. W sieci natychmiast rozpętała się burza, a głosy sprzeciwu zaczęły dominować w dyskusji.

„A przesłuchaliście chociaż jeden jego kawałek? Mielibyście wtedy pewność, że to nie jest artysta na festyn rodzinny”, „Rodziny z dziećmi będą się bawić do Malika, który rapuje o narkotykach, imprezach i gołych paniach”, „To chyba jakieś głębokie nieporozumienie. Wstyd. Ten człowiek powinien być społecznie wykluczony za to, co promuje zarówno w swoich utworach, jak i prywatne. Nie tędy droga. Nie promujmy patologii zwłaszcza za publiczne pieniądze” – oburzali się internauci w komentarzach pod informacją o udziale rapera w wydarzeniu.

Organizatorzy reagują na krytykę. „Muzyka ma łączyć, nie dzielić”

W obliczu rosnących emocji zdecydowano się na radykalny krok. Organizatorzy poinformowali, że koncert nie dojdzie do skutku, podkreślając, że zależy im na integracyjnym charakterze wydarzenia.

„W związku z podzielonymi opiniami dotyczącymi koncertu Malika Montany, który miał odbyć się na Błoniach Nadwiślańskich, w myśl idei »muzyka ma łączyć, nie dzielić«, podjęto decyzję o odwołaniu koncertu. Chcemy, aby Jarmark Spichrzowy po raz kolejny był wspólnym świętem dla wszystkich mieszkańców Grudziądza. Śledźcie nasze media społecznościowe — wkrótce nowe koncertowe ogłoszenia” — czytamy w komunikacie.

Kontrowersyjny wizerunek rapera

Malik Montana od lat budzi skrajne emocje. Z jednej strony ma silną pozycję na polskiej scenie hip-hopowej, wyrazisty styl i lojalną grupę fanów. Z drugiej — jego twórczość, styl życia oraz publiczne wypowiedzi regularnie wywołują dyskusje i sprzeciw części odbiorców.

Jego działalność wykracza poza muzykę — angażuje się także w biznes i aktywnie działa w mediach społecznościowych, utrzymując stały kontakt z fanami.

Decyzja z Grudziądza pokazuje jednak, że w przypadku wydarzeń o charakterze rodzinnym granica akceptacji dla tego typu artystów bywa wyraźnie zarysowana.

