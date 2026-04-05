Prawdziwa historia najpiękniejszej polskiej ballady. Każdy ją kiedyś nucił

Piosenka „Dopóki jesteś” Skaldów ma swój sekret, ale kryje się on nie w studiu nagraniowym, lecz w osobistym wyznaniu, które poeta napisał dla tej jednej jedynej kobiety. Historia tego przeboju to dowód, że największe przeboje rodzą się z serca.

Przypadkowe spotkanie, które zmieniło wszystko. Tak narodził się ten przebój

Rok 1978. Skaldowie są w trasie po Dolnym Śląsku. Na jednym z koncertów pojawia się luka organizacyjna – brakuje konferansjera, kogoś, kto poprowadzi wieczór. Kierownik zespołu Ryszard Kozicz sięga po sprawdzone wrocławskie nazwisko: Andrzej Kuryło, poeta, dyrektor artystyczny Impartu, człowiek o głębokim głosie i jeszcze głębszej wrażliwości. Nikt nie traktuje tego jako artystycznego wydarzenia, a jednak właśnie tamten wieczór okaże się zalążkiem jednej z najpiękniejszych ballad w dziejach polskiej muzyki popularnej.

Lider i kompozytor Skaldów Andrzej Zieliński miał na co dzień dostęp do absolutnej elity polskiej sceny literackiej. W jego otoczeniu działali Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski, Leszek Andrzej Moczulski. Kuryło nie należał do tego grona – był człowiekiem wrocławskiej kultury, nie warszawskiego salonu. Przełom nastąpił przy piosence „Z biegiem lat”: Kuryło uchwycił w tekście coś, z czym nie poradzili sobie tamci. Zieliński był pod wrażeniem. Tak zrodziła się artystyczna przyjaźń, która wkrótce miała przynieść Skaldom nowe, liryczne oblicze.

List do żony, który stał się hymnem milionów

„Dopóki jesteś” powstawało wbrew wszelkim regułom. W polskiej muzyce rozrywkowej obowiązywał ustalony porządek: najpierw melodia, potem słowa. Tym razem było odwrotnie. Kuryło przyniósł gotowy tekst – cztery zwrotki prawdziwej poezji, bez refrenu, bez powtarzalnego haka, który wpada w ucho. Tekst napisany z myślą o jego żonie. Intymny, osobisty, pozbawiony scenicznego gestu.

Sam autor wspominał potem w rozmowie z „Angorą”: „Przypuszczałem, że spodoba mu się to, co napisałem, bo to było bardzo w ich stylu, ale dla kompozytora to było nie lada wyzwanie, bowiem całość składała się wyłącznie z czterech zwrotek. Nie było tam refrenu, a przecież wiedziałem, że klasyczna piosenka musi mieć canto i refren".

Zieliński dostał więc zadanie: jak zbudować muzyczną dramaturgię bez refrenu? Bez tego jednego miejsca, do którego się wraca i które wszystko spina?

Piosenka, która się nie starzeje i wciąż ściska za gardło

Kompozytor sięgnął do swoich muzycznych korzeni. W tekście Kuryły usłyszał coś, co odesłało go do złotej ery piosenki – do Paula Anki, Neila Sedaki, do stylistyki, która w drugiej połowie lat siedemdziesiątych była w Polsce niemodna, a przez część środowiska wręcz wyklęta. Zieliński poszedł pod prąd.

„Pomyślałem, że taki tekst pasowałby do minionej i jakoś dziwnie pogardzanej wtedy stylistyki. Ale dla mnie te uczucia były nierozerwalnie związane z nastrojem tamtych lat. Z fortepianem, grającym akordami, z chórkami, śpiewającymi to charakterystyczne «bumm, bumm, bumm, bumm, bumm», z wysoko ustawionym wokalem. Tak, to prawda, trudno napisać piosenkę bez refrenu, ale jak nagle odezwą się wspomnienia z lat pierwszych uniesień… Dałem radę. No wyszło stylowo i podoba się do dziś” – cytowała słowa kompozytora BibliotekaPiosenki.pl.

W nagraniu pojawiły się subtelne chórki – delikatne, romantyczne, niemal szeptane. W finale klasyczna modulacja: tonacja podnosi się, emocje rosną. Stary chwyt popowy, ale użyty z elegancją i bez nachalności. Klamra, która zamknęła cztery zwrotki bez refrenu tak, że słuchacz nie czuł braku jego braku.

„Dopóki jesteś” ukazało się w 1978 roku i od razu wyróżniało się na tle ówczesnej produkcji Skaldów. Cicha, nienarzucająca się, a jednak wbijająca się w pamięć. Właśnie dlatego, że nie była zbudowana na modzie ani na chwytliwym sloganie, lecz na autentycznym uczuciu ubranym w klasyczną, starannie skrojoną formę muzyczną.

Osobisty list poety do żony trafił do serc słuchaczy, którzy nigdy tej kobiety nie poznali. Bo w tej prostocie kryła się siła: czułość, wdzięczność, obecność. Rzeczy, dla których nie potrzeba refrenu.

Czytaj też:

Hymn pokolenia, który powstał przy garach. Każdy Polak go znaCzytaj też:

Andrzej Krzywy uderza w młodych artystów. Wspomniał o Sanah i Podsiadle