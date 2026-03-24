Szokujące komentarze po śmierci właściciela OnlyFans. Leonid Radvinsky miał 43 lata

Leonid Radvinsky, miliarder i właściciel platformy OnlyFans, nie żyje. Miał zaledwie 43 lata. Jego śmierć wywołała burzę w sieci, a internauci podzielili się na obozy, które równie chętnie składają kondolencje, co bezlitośnie rozliczają dorobek zmarłego miliardera.

Właściciel OnlyFans nie żyje

Jak poinformowała agencja Bloomberg, Leonid Radvinsky „zmarł spokojnie po długiej walce z rakiem”. Informację potwierdził również rzecznik platformy. W krótkim oświadczeniu przekazano: „Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Leo Radvinsky’ego. Leo zmarł spokojnie po długiej walce z rakiem. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie”.

Biznesmen zmarł w swojej rezydencji w Pompano Beach na Florydzie. Według zagranicznych mediów pozostawił żonę oraz czwórkę dzieci.

Radvinsky urodził się na Ukrainie, dorastał w Chicago, a w ostatnich latach mieszkał na Florydzie. Był absolwentem ekonomii na Northwestern University. Choć obracał ogromnymi pieniędzmi, konsekwentnie unikał medialnego rozgłosu. Jego majątek, według „Daily Mail”, sięgał około 4,7 mld dolarów. Kluczowym źródłem fortuny były udziały w spółce Fenix International Limited, zarządzającej platformą OnlyFans.

OnlyFans – biznes dla dorosłych, który eksplodował w pandemii

Radvinsky przejął OnlyFans w 2018 roku od brytyjskich założycieli. Sama platforma powstała dwa lata wcześniej w Londynie jako serwis subskrypcyjny umożliwiający twórcom bezpośrednie zarabianie na relacjach z fanami.

Prawdziwy przełom przyszedł jednak w czasie pandemii COVID-19. To wtedy OnlyFans z platformy społecznościowej przekształcił się w globalny fenomen oparty głównie na treściach dla dorosłych tworzonych przez użytkowników.

W 2024 roku serwis osiągnął przychody na poziomie 1,4 mld dolarów, przy transakcjach przekraczających 7 mld funtów. Platforma zgromadziła ponad 377 mln subskrybentów oraz 4,6 mln twórców. Model biznesowy opiera się na prowizji wynoszącej 20 proc.

Choć OnlyFans próbował rozszerzyć działalność poza treści erotyczne, to właśnie one pozostają jego najbardziej rozpoznawalnym elementem. Platforma umożliwia zarabianie zarówno twórcom treści dla dorosłych, jak i osobom publikującym materiały związane z fitnessem, fotografią czy makijażem.

Nie obyło się jednak bez kontrowersji. W 2021 roku serwis zapowiedział zakaz publikowania treści o charakterze seksualnym, by po kilku dniach wycofać się z tej decyzji. Z kolei śledztwo Reutersa z 2024 roku ujawniło przypadki kobiet, które twierdziły, że były wykorzystywane seksualnie w celu zarabiania na platformie.

Dodatkowo w Wielkiej Brytanii OnlyFans znalazł się pod lupą regulatorów w związku z weryfikacją wieku użytkowników. Firma zapewniała, że traktuje naruszenia zasad „bardzo poważnie” i korzysta z zaawansowanych technologii oraz kontroli ludzkiej.

Fenomen popkultury

Platforma szybko stała się częścią popkultury. Dołączyły do niej znane nazwiska, takie jak Cardi B czy Bella Thorne, a o OnlyFans wspomniały Beyoncé i Megan Thee Stallion w utworze „Savage”.

Jeszcze w 2019 roku serwis miał około 13 milionów użytkowników. Już dwa lata później liczba ta wzrosła do 188 milionów. Ten dynamiczny rozwój przełożył się na gigantyczne zyski i obecność Radvinsky’ego na liście miliarderów magazynu „Forbes” w 2023 roku.

Mimo ogromnego sukcesu finansowego Radvinsky pozostawał postacią raczej anonimową. Znany był z działalności filantropijnej i inwestycyjnej, a jego życie prywatne oraz choroba nie były przedmiotem medialnych doniesień.

Fala emocji po śmierci właściciela OnlyFans. „Rak społeczeństwa”

Informacja o odejściu 43-letniego właściciela OnlyFans natychmiast obiegła media społecznościowe, wywołując lawinę komentarzy. Obok klasycznych wyrazów współczucia pojawiły się wpisy pełne gniewu, ironii, a nawet otwartej satysfakcji.

W wielu postach dominował ton żałobny. Użytkownicy pisali o „młodym wieku” i podkreślali, że śmierć człowieka po walce z rakiem to tragedia niezależnie od oceny jego działalności. Współczucie kierowano przede wszystkim do rodziny zmarłego.

Równolegle w sieci pojawiła się fala bardzo krytycznych opinii. OnlyFans określano jako „rak społeczeństwa”, a samą śmierć Radvinsky’ego część komentujących uznawała za „żadną stratę”.

Wpisy często odnosiły się do zarzutów wobec platformy – uprzedmiotowienia kobiet, rozwoju prostytucji online czy wcześniejszych śledztw dotyczących nadużyć. W skrajnych przypadkach pojawiały się komentarze otwarcie wyrażające zadowolenie ze śmierci miliardera, nierzadko w agresywnym tonie.

Do dyskusji włączano również wątki polityczne. Niektórzy użytkownicy łączyli ocenę jego działalności z rzekomymi poglądami i sympatiami politycznymi, co dodatkowo podgrzewało emocje.

Gwiazdy martwią się o swoje zarobki

W ogromnej liczbie komentarzy powtarzają się trzy główne schematy. Pierwszy to podejście „po ludzku szkoda, ale…”, łączące współczucie z jednoznaczną krytyką modelu biznesowego OnlyFans.

Drugi nurt to stanowcze „zero żalu” – przekonanie, że śmierć miliardera nie jest stratą, ponieważ dorobił się fortuny na kontrowersyjnej branży. Trzeci wątek dotyczy przyszłości platformy. Użytkownicy zastanawiają się, co stanie się z OnlyFans – czy dojdzie do sprzedaży udziałów, zmian w polityce treści lub przekształcenia modelu biznesowego.

Szczególnie emocjonalnie reagują osoby związane z platformą. Twórcy obawiają się o stabilność systemu wypłat i przyszłość swoich dochodów. Część z nich postrzega Radvinsky’ego jako wizjonera, który stworzył narzędzie do niezależnego zarabiania.

