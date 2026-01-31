Te gwiazdy mają sławnych przodków. Norton, Swift, Swinton i inni

Historie gwiazd zwykle zaczynają się na czerwonym dywanie, ale w przypadku niektórych prowadzą znacznie dalej — do królewskich dworów, rewolucyjnych spisków i kart podręczników historii.

Sławni przodkowie dzisiejszych sław

Wśród współczesnych celebrytów nie brakuje osób, których nazwiska pojawiają się w genealogiach obok monarchów, polityków i legendarnych twórców. Przodkowie celebrytów to członkowie rodzin królewskich, politycy i artyści – innymi słowy, osoby o ugruntowanej renomie, znane poza kontekstem ich sławnego potomka.

Są wśród nich legendarni, choć jak najbardziej autentyczni królowie, słynni artyści, wielka poetka i wybitny pisarz. Nie brakuje nawet, znanej również z ekranów, Pocahontas. Oto wybrane przypadki znanych postaci, których przodkowie zapisali się w dziejach świata.

Gwiazdy, których przodkowie zapisali się w historii

Helena Bonham Carter i babcia z „czarnej księgi” Hitlera



Helena Bonham Carter ma w swoim drzewie genealogicznym postać, która odegrała istotną rolę w brytyjskiej historii. Jej pradziadkiem był Herbert Henry Asquith, premier Wielkiej Brytanii w latach 1908–1916. Równie imponująca była biografia jego córki Violet Bonham Carter, babci aktorki ze strony ojca.

Violet była zaangażowaną polityczką i bliską przyjaciółką Winstona Churchilla. W latach 30. XX wieku tak zdecydowanie sprzeciwiała się faszyzmowi, że trafiła do tzw. czarnej księgi Adolfa Hitlera, zawierającej nazwiska Brytyjczyków przeznaczonych do aresztowania po ewentualnej inwazji. Gdy Helena Bonham Carter brała udział w brytyjskim programie genealogicznym, powiedziała: „Uważam, że każdy młody człowiek powinien wybrać się na wywiad ze swoimi dziadkami”.



Tilda Swinton i tysiąc lat historii Szkocji



Rodowód Tildy Swinton sięga ponad tysiąca lat wstecz i prowadzi przez Anglię oraz Szkocję. Aktorka pochodzi z jednej z najstarszych szkockich rodzin, a jej arystokratyczne korzenie są dobrze udokumentowane. W rozmowie z „The Guardian” w 2003 roku podkreślała: „Wszystkie rodziny są stare. Po prostu moje mieszkają w tym samym miejscu od dawna i zdarzało im się zapisywać różne rzeczy”.

Wśród jej przodków znajduje się Robert Bruce, średniowieczny król Szkocji, który w 1306 roku stanął na czele walki o niepodległość kraju. Choć Bruce pojawiał się w filmach takich jak „Braveheart” czy „Król wyjęty spod prawa”, Swinton nie wystąpiła w żadnej z tych produkcji.



Edward Norton dwunastym prawnukiem Pocahontas



Edward Norton, trzykrotnie nominowany do Oscara aktor znany m.in. z filmów „American History X”, „Podziemny krąg” i „Birdman”, od lat słyszał rodzinne opowieści o rzekomym pokrewieństwie z Pocahontas. Legendarna córka wodza Powhatana została w XVII wieku uprowadzona przez angielskich kolonistów, następnie poślubiła Johna Rolfe’a i zmarła w 1617 roku.

W styczniu 2023 roku, w programie „Finding Your Roots” emitowanym na kanale PBS, potwierdzono, że Pocahontas i Rolfe byli dwunastymi pradziadkami Nortona. Prowadzący Henry Louis Gates Jr. poinformował aktora, że dowodem jest akt ślubu pary z 1614 roku. „Masz bezpośredni dowód na papierze” — powiedział Gates. Norton skomentował odkrycie słowami: „Uświadamia ci to, jak małą… częścią całej ludzkiej historii jesteś”.



Taylor Swift spokrewniona z Emily Dickinson



Gdy Taylor Swift zapowiedziała album „The Tortured Poets Department” podczas gali Grammy w lutym 2024 roku, uwagę fanów zwróciły jej możliwe literackie inspiracje. Wkrótce pojawiła się informacja, że piosenkarka jest daleką krewną Emily Dickinson — kuzynką szóstego stopnia, trzykrotnie oddaloną.

Jak podaje Ancestry.com za pośrednictwem serwisu Today, zarówno Swift, jak i Dickinson wywodzą się od angielskiego imigranta z XVII wieku. Przodkowie Taylor Swift przez sześć pokoleń mieszkali w Connecticut, zanim część rodziny przeniosła się do północno-zachodniej Pensylwanii.



Rose Leslie i królewskie koligacje



Rose Leslie, znana z seriali „Gra o tron” i „Downton Abbey”, nie tylko grała arystokratki — sama dorastała w XVI-wiecznym zamku Lickleyhead w Szkocji, należącym do jej rodziny. Jej ojciec jest głową klanu Leslie, a w obu liniach rodzinnych aktorka wskazuje na liczne historyczne powiązania.

Zarówno Rose Leslie, jak i jej mąż Kit Harington uważają króla Karola II za swojego przodka. Co więcej, to właśnie za jego panowania, na początku lat sześćdziesiątych XVII wieku, kobietom umożliwiono legalne, profesjonalne występy aktorskie.



Kit Harington potomkiem baroneta



Kit Harington i spisek prochowy

Przodkowie Kita Haringtona nie ustępują dramaturgią postaciom, które grał na ekranie. Jego matka jest potomkinią Roberta Catesby’ego, inicjatora spisku prochowego z 1605 roku. Catesby planował wysadzenie angielskiego parlamentu i obalenie protestanckiej monarchii.

Harington wcielił się w swojego przodka w serialu „Gunpowder” z 2017 roku. Opisał go jako „głęboko smutnego człowieka”, dodając, że „nie żywi do niego szczególnie ciepłych uczuć”. Ze strony ojca aktor jest baronetem i potomkiem Sir Johna Haringtona, uznawanego za wynalazcę toalety ze spłuczką. Mimo to aktor dystansuje się od arystokratycznych etykiet: „To mnie wkurza, bo to część mojej historii, ale próbujesz zrobić ze mnie eleganckiego chłopca, a nim nie jestem”.



Rashida Jones – historia Anglii i Ameryki



Rashida Jones, aktorka i scenarzystka, ma niezwykle ciekawe korzenie. Jej ojciec Quincy Jones, który wziął udział w programie „African American Lives” na PBS, dowiedział się, że około 34 proc. jego DNA pochodzi z Europy. Wśród przodków Rashidy Jones znajdują się Edward I, król Anglii zwany „Młotem Szkotów”, oraz Betty Washington Lewis, siostra George’a Washingtona i działaczka na rzecz amerykańskiej niepodległości.



Harry Lloyd



Harry Lloyd, znany widzom „Gry o tron”, jest praprawnukiem Charlesa Dickensa. Jego matka nosiła przed ślubem nazwisko Dickens i pochodziła od sir Henry’ego Fieldinga Dickensa, syna słynnego pisarza i cenionego prawnika przełomu XIX i XX wieku.

Charles Dickens pozostaje jednym z najważniejszych autorów w historii literatury. Jako celebryta swoich czasów wykorzystywał popularność, by w powieściach piętnować ubóstwo i nierówności społeczne XIX wieku. Czytaj też:

15 miniseriali opartych na faktach. Tylko te 10/10Czytaj też:

Gwiazda „Orange Is the New Black” wróciła do nałogu. Po 10 latach