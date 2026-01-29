Nicki Minaj słodzi Trumpowi. Biały Dom prezentuję Złotą Kartę raperki

Nicki Minaj znów rozpaliła internet do czerwoności. Raperka zaledwie kilka godzin po publicznej obronie Donalda Trumpa pochwaliła się w mediach społecznościowych tzw. złotą kartą Trump Gold Card, sugerując, że otrzymała ją „za darmo” i właśnie finalizuje formalności związane z obywatelstwem. Sprawa natychmiast stała się viralem i wywołała lawinę komentarzy.

Nicki Minaj broni Trumpa i pokazuje złotą kartę

W środę 28 stycznia Nicki Minaj wystąpiła na Trump Accounts Summit, gdzie otwarcie broniła prezydenta Donalda Trumpa. Kilka godzin później na platformie X opublikowała zdjęcie złotej karty Trumpa z krótkim podpisem: „Cześć”.

Fotografia, jak szybko zauważyli internauci, została wykonana tego samego dnia. Widać na niej fragment białego, płaszcza artystki oraz charakterystyczne, wielokolorowe paznokcie, którymi zwracała na siebie uwagę podczas wydarzenia. Post błyskawicznie stał się viralem i zanotował ponad 5,2 mln wyświetleń.

Gdy wokół zdjęcia rozpętała się burza, Minaj postanowiła doprecyzować sytuację. W kolejnym wpisie napisała: „Rezydencja? Rezydencja? Radzenie sobie. Finalizuję właśnie te dokumenty obywatelskie zgodnie z wolą MOJEGO wspaniałego, łaskawego, czarującego Prezydenta. Dzięki za petycję. Nie dałabym rady bez Ciebie. Och, jesteś w tej chwili CitizenNIKO. Złota karta Trumpa gratis”.

Do sprawy odniósł się także Biały Dom, który umieścił oryginalny wpis Minaj ze zdjęciem karty, dodając komentarz: „och, ona ma super OPARCIE”.

Czym jest Trump Gold Card i ile kosztuje

Trump Gold Card opisana jest na oficjalnej stronie jako „wiza oparta na zdolności danej osoby do zapewnienia Stanom Zjednoczonym istotnych korzyści”. Aby się o nią ubiegać, wnioskodawca musi uiścić bezzwrotną opłatę manipulacyjną w wysokości 15 000 dolarów na rzecz Departamentu Usług Społecznych.

Proces obejmuje „staranne rozpatrzenie”, „dogłębną weryfikację przeszłości” oraz procedury prowadzone przez Służbę Imigracyjną i Obywatelstwa USA. Dodatkowo wymagane jest wniesienie „darowizny” w wysokości 1 mln dolarów jako dowodu, że dana osoba przyniesie Stanom Zjednoczonym znaczne korzyści. W przypadku pozytywnej decyzji wnioskodawca otrzymuje status stałego rezydenta w ramach wizy EB-1 lub EB-2. Serwis PEOPLE zwrócił się o komentarz zarówno do przedstawiciela Nicki Minaj, jak i do Białego Domu. Na razie nie otrzymał odpowiedzi.

Nicki Minaj jest „prawdopodobnie największą fanką prezydenta”

Program Trump Accounts, jak wynika z informacji na stronie internetowej, ma tworzyć korzystne podatkowo konta inwestycyjne dla obywateli USA poniżej 18. roku życia. Mają one objąć dzieci urodzone między 1 stycznia 2025 r. a 31 grudnia 2028 r. i zostać uruchomione po jednorazowym rządowym wkładzie w wysokości 1000 dolarów.

Według doniesień CNBC Minaj planuje przelać na te konta kwotę od 150 tys. do 300 tys. dolarów. Podczas wystąpienia na szczycie mówiła, że jest „prawdopodobnie największą fanką prezydenta i to się nie zmieni”. „Nienawiść – ani to, co ludzie mówią – w ogóle mnie nie dotyka. Wręcz przeciwnie, motywuje mnie do jeszcze większego wspierania go” – podkreślała. „Nie pozwolimy im się na to, żeby go dręczyli. Ma za sobą ogromną siłę, a Bóg go chroni. Amen?” – dodała ze sceny.

Od ikony popkultury do politycznej apostołki

Po wydarzeniu Nicki Minaj i Donald Trump nagrali wspólny filmik na TikToku, w którym raperka nazwała go swoim „ulubionym prezydentem” i „najlepszym prezydentem wszech czasów”. Artystka występowała u boku Trumpa i Kevina O’Leary’ego z programu „Shark Tank”, stojąc przed tłem z napisem „TrumpAccounts.gov”.

Ten publiczny sojusz jest kolejnym etapem wyraźnej zmiany wizerunkowej Minaj. Niegdyś postrzegana jako sojuszniczka społeczności LGBTQ+, dziś uchodzi za jedną z najbardziej zagorzałych zwolenniczek Trumpa w Hollywood i jedną z nielicznych gwiazd z listy A, które tak otwarcie go wspierają.

