Eurowizja rusza w trasę. Tego w historii konkursu jeszcze nie było

Europejska Unia Nadawców ogłosiła start oficjalnej trasy koncertowej Eurowizji, przygotowanej z okazji 70-lecia wydarzenia. To przełomowy projekt, który ma pozwolić fanom przeżyć eurowizyjne emocje na żywo także tym, którym od lat nie udaje się zdobyć biletów na finałowe koncerty.

Dziesięć miast i największe eurowizyjne przeboje

Jubileuszowa trasa obejmie dziesięć koncertów w dziesięciu europejskich miastach. Wydarzenia zaplanowano na czerwiec i lipiec, a szczegóły dotyczące sprzedaży biletów mają zostać wkrótce opublikowane na stronie Eurovision.com. Organizatorzy zapowiadają widowiska, które połączą znane z telewizji eurowizyjne show z atmosferą dużych koncertów na żywo. Polski nie ma w rozpisce trasy koncertowej.

Na scenach pojawią się zarówno ikony Eurowizji, które przez dekady budowały legendę konkursu, jak i dziesięcioro artystów z Wielkiego Finału Eurowizji 2026 w Wiedniu. W każdym mieście przewidziano również udział gości specjalnych.

Kto wystąpi na trasie koncertowej Eurowizji?

Europejska Unia Nadawców zapowiada, że oficjalny skład artystów z Eurowizji 2026, którzy wyruszą w europejską trasę, zostanie potwierdzony dopiero po Wielkim Finale, zaplanowanym na 16 maja. Nazwiska eurowizyjnych legend, pojawiających się w poszczególnych miastach, będą ujawniane stopniowo w nadchodzących tygodniach.

Obsada koncertów może różnić się w zależności od lokalizacji, a pełne listy wykonawców dla konkretnych miast mają być publikowane na oficjalnej stronie trasy. Artyści zaprezentują swoje eurowizyjne hity, a także covery utworów, które na przestrzeni siedmiu dekad zapisały się w historii konkursu.

Druga szansa po rekordowej sprzedaży biletów. „Chcieliśmy zrobić coś naprawdę wyjątkowego”

Nowa inicjatywa EBU to odpowiedź na ogromne zainteresowanie jubileuszową edycją konkursu. Po rekordowej wyprzedaży biletów na Eurowizję 2026 w Wiedniu trasa koncertowa ma dać szansę tym fanom, którzy nie będą mogli uczestniczyć w półfinałach i finale w Wiener Stadthalle. Organizatorzy podkreślają, że chodzi o przeniesienie ducha Eurowizji poza jedno miejsce i jedną scenę.

O idei stojącej za projektem mówi dyrektor Konkursu Piosenki Eurowizji, Martin Green CBE: „Świętując 70 lat Konkursu Piosenki Eurowizji, chcieliśmy zrobić coś naprawdę wyjątkowego – i właśnie tym jest Eurowizja na żywo. Ta historyczna, pierwsza trasa oddaje ewolucję konkursu – od ikony telewizyjnej po immersyjne wydarzenie na żywo – w formacie, który celebruje naszą fantastyczną przeszłość i patrzy w przyszłość” – podkreśla. Jak dodaje, po raz pierwszy magia Eurowizji trafi bezpośrednio do fanów w całej Europie. „To nasza szansa na uhonorowanie muzyki, artystów i społeczności, które przez siedem dekad tworzyły to, czym jest Eurowizja” – zaznacza Green.

Start miesiąc po finale w Wiedniu

Trasa koncertowa wystartuje miesiąc po Wielkim Finale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się 16 maja w Wiedniu. Wcześniej, 12 i 14 maja, zaplanowano półfinały, w których artyści reprezentujący 35 publicznych nadawców powalczą o miejsce w finale na scenie Wiener Stadthalle – tej samej, która gościła Eurowizję także w 2015 roku. Produkcją trasy, która obejmie m.in. Londyn, Hamburg, Mediolan, czy Sztokholm, zajmuje się Progress Productions, a za jej promocję odpowiada Semmel Concerts.

Czytaj też:

Zamiast słuchać patrzą. Majka Jeżowska „kusi kobiecością” w tvCzytaj też:

„Rycerz Siedmiu Królestw” na HBO Max. Harmonogram premier odcinków