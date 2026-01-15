Znany dziennikarz w „Tańcu z gwiazdami”. „Może być maskotką tej edycji”

Choć produkcja wciąż trzyma wszystko w tajemnicy, zza kulis docierają przecieki o nazwiskach, które mogą sporo namieszać na parkiecie. Nie tylko tanecznie, ale i wizerunkowo.

Nowa edycja „Tańca z gwiazdami” coraz bliżej

Kultowe taneczne show od lat pozostaje jednym z najmocniejszych punktów ramówki, a każdy kolejny sezon przyciąga przed telewizory miliony widzów. Przygotowania do nowej edycji trwają pełną parą, a wraz z nimi narastają spekulacje dotyczące składu uczestników i powrotów znanych tancerzy.

Wiadomo już, że na parkiecie zobaczymy Mateusza Pawłowskiego i Małgorzatę Potocką. Wśród profesjonalnych tancerzy, jak podaje „Plejada” pojawi się Stefano Terrazzino oraz Jacek Jeschke.

Piotr Kędzierski w „Tańcu z gwiazdami”

Serwisowi udało się także ustalić, do grona uczestników dołączył Piotr Kędzierski, popularny dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezenter i DJ, znany m.in. ze wspólnego programu z Kubą Wojewódzkim.

„Piotrek może być »maskotką« tej edycji. Jego poczucie humoru i doświadczenie w show-biznesie mają nadać programowi nowego wymiaru. Na pewno pokaże sporo dystansu do siebie i wszystkiego wokół” — zdradza informator „Plejady”.

Podobną „funkcję” miał pełnić w poprzedniej edycji aktor Tomasz Karolak. Nagrody nie zdobył, za to na pewno było o nim głośno. Po ostatniej edycji poprzeczka ustawiona została wyjątkowo wysoko. Trudno będzie dorównać, nie tyle umiejętnościami tanecznymi, co dramatycznymi, Agnieszce Kaczorowskiej, Ewie Minge, lub Kasi Zillmann. Czy w tej edycji Kędzierski rzeczywiście stanie się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci sezonu i skradnie sympatię widzów? O tym przekonamy się już wkrótce, gdy gwiazdy wyjdą na parkiet, by zawalczyć o Kryształową Kulę.

Czytaj też:

To oni będą reprezentować Polskę na Eurowizji. Znasz te nazwiska?Czytaj też:

Anna Popek chwali Viki Gabor i punktuje niezamężne 30-latki. „Nieszczęśliwe, przestarzałe”