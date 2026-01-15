Ikona dzieciństwa PRL na aukcji WOŚP. Jurek Owsiak idzie na całość

Sam Jurek Owsiak wystawił na aukcję legendarną pluszową maskotkę znaną z kultowej telewizyjnej dobranocki, która gościła na ekranach polskiej telewizji od 1957 do 1973 roku.

„Miś z okienka” trafił na aukcję WOŚP

„Miś z okienka”, bohater programu dla dzieci emitowanego w TVP zapisał się w pamięci widzów jako symbol bezpretensjonalnego i ciepłego świata dzieciństwa, a sam pluszak witający najmłodszych stał się ikoną popkultury pierwszej połowy XX wieku w Polsce.

Pamiątkowa maskotka nie trafiła na Allegro przypadkowo. Jej historia jest równie fascynująca, jak sama dobranocka. Miś przez lata pozostawał w rodzinie swojego twórcy, scenografa Romana Uklei, który wraz z aktorem Bronisławem Pawlikiem pielęgnował lalkę po zakończeniu emisji programu. Dzięki wysiłkom córki Uklei, Katarzyny, zabawka przebyła długą drogę – z Londynu prosto do siedziby Fundacji WOŚP, aby zostać przekazana na licytację charytatywną.

W opisie aukcji sam Jurek Owsiak podkreślił sentymentalny charakter tego przedmiotu: „Miś z okienka znowu zabierze nas w swoją podróż. A my, dzieci, całujemy Misia… w nosek, tulimy do serca i cieszymy się, że wrócił do nas. A może jego najlepsze miejsce to w gronie Colargola, Uszatka i Pik Poka?” – napisał w opisie.

Jak idzie licytacja kultowego misia?

Cena w momencie przygotowywania artykułu przekracza już 9 000 zł, a do końca licytacji pozostało kilka tygodni – aukcja będzie trwała do 10 lutego 2026 roku do godz. 10:10. Cały dochód zostanie przekazany na cele 34. Finału WOŚP, który koncentruje się w tym roku na wsparciu gastroenterologii dziecięcej.

Dla kolekcjonerów i miłośników polskiej telewizji z lat 60. i 70. to niepowtarzalna szansa, aby zdobyć kawałek kultowej historii. Jednocześnie aukcja przypomina, że nawet drobne gesty – jak licytowanie maskotki sprzed pół wieku – mogą wspierać działania Fundacji Jurka Owsiaka i realnie pomagać potrzebującym.

„Miś z okienka” – dobranocka, która wychowywała pokolenia

„Miś z okienka” był jednym z pierwszych programów dla dzieci emitowanych w Telewizji Polskiej i przez lata stanowił stały punkt wieczornego rytuału najmłodszych widzów. Dobrano­cka, nadawana od 23 czerwca 1957 roku do 1973 roku, kierowana była do dzieci w wieku szkolnym i od początku miała wyraźnie edukacyjny charakter. Twórcy chcieli nie tylko bawić, ale też zachęcać do czytania książek i rozmowy o sprawach poważniejszych niż codzienne dziecięce sprawy. Program wzorowano na brytyjskiej audycji „Whirligig”, w której prowadzący Humphrey Lestocq rozmawiał z kukiełką o imieniu Mr. Turnip. Początkowo cykl nosił nazwę „Miś w okienku”, a jego bohater, pluszowy miś, podejmował z prowadzącym tematy zaczerpnięte z literatury. Gospodarzem programu był najpierw Bronisław Pawlik, a później Stanisław Wyszyński, głosu misiowi użyczały zaś Danuta Przesmycka oraz Ewa Florczak. Pomysłodawczynią programu i autorką dialogów była Wanda Szerewicz – dziś uznawana za jedną z pionierek polskiej telewizji dziecięcej.

