Colleen Hoover ujawniła, że jest poważnie chora. Dziś premiera jej nowej powieści

Colleen Hoover to amerykańska pisarka, pisząca powieści z gatunku young adult i new adult. Zadebiutowała w 2012 roku powieścią „Pułapka uczuć”, wydając ją metodą samopublikowania. Niedługo potem jej twórczość zajęła pierwsze miejsce na liście bestsellerów „New York Timesa”. Jest autorką takich książek, jak „It End with Us” czy „Gdyby nie ty”, które zostały już zekranizowane, a także „Coraz większy mrok”, „Heart bones. Nagie serca”, „All Your Perfects. Wszystkie nasze obietnice”.

Jedna z najbardziej poczytnych pisarek na świecie ujawniła swoją diagnozę. Jest poważnie chora

W grudniu 2025 roku Hoover poinformowała w poście na Facebooku, że zdiagnozowano u niej raka, ale nie ujawniła, jaki to rodzaj nowotworu. Zaznaczyła wówczas, że będzie potrzebowała radioterapii, ale nie chemioterapii. Wyjaśniła, że kiedy była w Kanadzie na planie filmu „Reminds of Him”, zdała sobie sprawę z tego, że ma „nawracające problemy zdrowotne i odkłada zajęcie się nimi do zakończenia produkcji filmu”. „Po powrocie do domu dowiedziałam się, że mam raka” – przekazała. Dodała, że zanim otrzymała wszystkie wyniki, to była zbyt przerażona, aby podzielić się tą informacją publicznie. Wezwała fanów, aby „słuchali swojego ciała”, gdy „czują, że coś jest nie tak”.

Wyjaśniła, że w związku z chorobą, nie będzie mogła brać udziału w promocji filmu „Gdyby nie ty”. „Jestem strasznie zawiedziona, ale muszę przejść nieuniknioną operację i przez jakiś czas nie mogę podróżować” – poinformowała. Dodała też, że bardzo jej przykro, że nie będzie uczestniczyć w premierze filmu na podstawie jej książki, ale że jest bardzo wdzięczna wszystkim aktorom i ekipie.

Colleen Hoover o swoim stanie zdrowia. Dziś premiera jej nowej powieści

W poniedziałek 12 stycznia za pośrednictwem Instagrama Hoover przekazała, że to jej „przedostatni dzień radioterapii”.

„Chciałabym zwalić winę za moje włosy i mimikę na Texas Oncology (klinika – red.), ale są świetni. Mam nadzieję, że nigdy ich nie będziecie potrzebować, ale gorąco polecam” – napisała.

Pod postami w mediach społecznościowych autorki roi się od komentarzy milionów jej fanów, którzy życzą jej szybkiego powrotu do zdrowia. We wtorek na rynek wchodzi jej nowa książka – pierwsza od trzech lat – powieść „Woman Down”. Jak poinformowała ksiązkaj jest inspirowana opowiadaniem „Saint”, które napisała do antologii „One More Step” wiele lat temu.

