Miał być hit, wyszła afera. „Co tu robi Organek?!? Masakra”

Występ Tomasza Organka i Anny Karwan podczas finału Film Song Festival w Bydgoszczy wywołał lawinę komentarzy. Tym razem to nie zachwyty, a ostra krytyka zdominowała dyskusję, a jej głównym adresatem stał się lider zespołu Organek.

Gwiazdy na finał Film Song Festival

Film Song Festival trwał od 6 do 11 stycznia i tradycyjnie zakończył się koncertowym finałem z największymi przebojami światowego kina. Wydarzenie transmitowane było na antenie TVN, galę poprowadziła Grażyna Torbicka, a na scenie pojawiła się plejada znanych artystów, wśród nich m.in. Michał Szpak, Natalia Kukulska, Anna Karwan i Tomasz Organek.

Publiczność usłyszała takie filmowe klasyki jak „Skyfall”, „Take My Breath Away” z „Top Gun” czy „My Heart Will Go On” z „Titanica”. Większość wykonań spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem zarówno na sali, jak i w sieci. Jeden duet wzbudził jednak wyjątkowo skrajne emocje.

Anna Karwan i Tomasz Organek. Duet z lekka kulawy

Anna Karwan i Tomasz Organek zmierzyli się z utworem „Shallow” z filmu „Narodziny gwiazdy”, rozsławionym przez Lady Gagę i Bradleya Coopera. Piosenka, która doczekała się setek coverów na całym świecie, od lat uchodzi za jeden z najtrudniejszych filmowych duetów. Każda kolejna interpretacja niemal automatycznie trafia pod surową ocenę słuchaczy.

W tym przypadku internauci byli wyjątkowo zgodni co do jednego. Zdaniem wielu to Anna Karwan wypadła znakomicie i udźwignęła emocjonalny ciężar utworu. Znacznie gorzej oceniono występ Organka, który jak twierdzili komentujący nie sprostał wyzwaniu.

Internauci bezlitośni dla Organka

Pod nagraniem z koncertu, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych, szybko pojawiła się fala krytycznych opinii. „Organek zginął w duecie…”, „"Organek ewidentnie nie w formie albo się nie nauczył...", Organek, och… to nie był dla niego utwór ewidentnie”, „Panie Organek intonacja leży, no i zepsuł Pan duet świetnie przygotowanej koleżance”, „Co tu robi Organek?!? Masakra” — pisali widzowie, nie przebierając w słowach.

