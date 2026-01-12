Pamiątki po Joannie Kołaczkowskiej na WOŚP. Fani licytują

Choć od jej śmierci minęło już kilka miesięcy, dla wielu miłośników kabaretu pustka po Joannie Kołaczkowskiej wciąż jest trudna do wypełnienia. Teraz fani zmarłej artystki mogą w symboliczny sposób połączyć pamięć o niej z realną pomocą potrzebującym. Na aukcje WOŚP trafiły drobne, ale niezwykle emocjonalne pamiątki po współtwórczyni kabaretu Hrabi.

Autograf Joanny Kołaczkowskiej na aukcji WOŚP

Joanna Kołaczkowska zmarła 17 lipca 2025 roku po kilku miesiącach walki z glejakiem. Miała 59 lat. Pozostawiła po sobie dziesiątki kultowych skeczy i wierne grono fanów, którzy długo nie mogli pogodzić się z jej odejściem. Tuż przed 34. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jeden ze sztabów z Nowego Tomyśla wystawił na licytację wyjątkową pamiątkę — autograf aktorki.

Podpis został złożony w maju 2023 roku, po występie w poznańskiej Auli Artis, a następnie oprawiony w białą ramkę. Aukcja cieszy się sporym zainteresowaniem. Obecnie bierze w niej udział 14 osób, a cena osiągnęła poziom 660 zł. Licytacja potrwa do środy 28 stycznia 2026 roku.

Kolejna aukcja dla wiernych fanów

W ramach WOŚP 2026 można wylicytować również ceramiczną płytkę z grawerem artystki, wykonaną przez jednego z jej fanów. Na stronie aukcji podkreślono jej symboliczny charakter.

„To nie tylko dekoracja — to mały hołd dla jakże wspaniałej osoby, która zapisała się w naszej historii” — czytamy w opisie. W tym przypadku obecna cena wynosi zaledwie złotówkę. Zakończenie licytacji zaplanowano jednak na środę 21 stycznia 2026 roku, wiele się może zatem zmienić do tego czasu.

34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Tradycyjnie do akcji przyłączyli się aktorzy, muzycy, sportowcy, pisarze i influencerzy.

