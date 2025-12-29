Fokus i Rahim świętowali 25-lecie. „Od ZET do A. 25 lat”

27 grudnia Międzynarodowe Centrum Kongresowe wypełniło się po brzegi podczas jubileuszowego koncertu Fokusa i Rahima „Od Zet do A. 25 lat”. Trzy godziny muzyki na żywo były nie tylko podsumowaniem ćwierćwiecza wspólnej drogi, ale też wyraźnym sygnałem, że ten rozdział wciąż się pisze. Dla fanów — prawdziwe święto!

„Od Zet do A. 25 lat”. Fokus, Rahim, Paktofonika, PFK… to nie koniec!

Miasto, w którym wszystko się zaczęło, dostało koncert zaplanowany jak zamknięta, ale wciąż otwarta opowieść. Pełna hala Międzynarodowego Centrum Kongresowego i przekrój przez wszystkie etapy kariery Fokusa i Rahima stworzyły wieczór, który miał wyraźną dramaturgię. Od pierwszych minut było jasne, że jubileusz nie oznacza nostalgicznego oglądania się za siebie.

Muzyczna petarda odpaliła się bez zapowiedzi i bez rozgrzewki. Na ostro. Fokus i Rahim zaczęli od premierowych numerów z płyty „Katharsis”, które po raz pierwszy wybrzmiały na żywo. Publiczność usłyszała między innymi „Diamenty”, „Xennials”, „Biorę na cel” i „Historia”. Ten wybór ustawił ton całego wieczoru i pokazał, że jubileusz jest jednocześnie startem nowego etapu, a nie jedynie sentymentalnym powrotem do przeszłości.

Jedna historia, wiele projektów

Setlista prowadziła słuchaczy przez wszystkie formacje i składy, które współtworzyli Fokus i Rahim. Kolejne utwory układały się w opowieść prowadzoną w odwrotnym porządku chronologicznym, od najnowszych nagrań po te, które budowały ich pozycję lata temu. Pokahontaz, Pijani Powietrzem, PFK Kompany i Paktofonika pojawiały się naturalnie, bez odcinania się od któregokolwiek etapu. Całość podkreślała ciągłość drogi i wspólne DNA tej historii.

Na scenie pojawili się też artyści, którzy realnie wpisują się w tę opowieść. Grubson, Gutek, Abradab, donGURALesko, Śliwka Tuitam, Kleszcz, Zbuku, 21NADOBE oraz Sot wzmacniali energię występu, a ich wejścia były logicznie i naturalnie osadzone w ramach jednego wielkiego koncertu. Także oprawa świetlna i wizualizacje były podporządkowane narracji koncertu i budowały spójną całość. Chyba nie trzeba dodawać, że publiczność wypełniająca gmach po brzegi reagowała żywiołowo od pierwszych numerów, a wspólne wyśpiewane refreny stały się jednym z najmocniejszych elementów wieczoru.

Trzy godziny rapowej historii na żywo

W ciągu trzech godzin Fokus i Rahim sięgnęli po materiał z większości płyt, które wyznaczały kolejne etapy ich kariery. W setliście pojawiły się utwory znane z albumów „Renesans”, „Reset”, „Reversal”, „Rekontakt”, „Prewersje”, „Podróże po amplitudzie”, „Alfa i Omega”, „Receptura”, „Archiwum Kinematografii”, „Zawieszeni w czasie i przestrzeni” oraz „Kinematografia”. Finał oparty na klasycznych numerach potwierdził, że ten repertuar wciąż działa na żywo i trafia do kilku pokoleń słuchaczy.

„Od Zet do A. 25 lat” zamknęło wspólną historię Fokusa i Rahima od pierwszych składów po etap Pokahontaz, jednocześnie jasno wskazując na nowy rozdział otwierany już pod własnymi markami. Fani rapu dostali potężną dawkę pozytywnych wibracji na koncercie, którego organizatorem było Note the Note, a partnerem Miasto Katowice.

Fokus i Rahim „Od Zet do A. 25 lat”