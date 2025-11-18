Podsiadło i Zawiałow skradli show. Tego nikt się nie spodziewał!

Tom Odell w ramach trasy koncertowej „Wonderful Life Tour 2025” odwiedza największe miasta Europy. Jednym z przystanków był występ w Krakowie.

Muzyk od lat zachwyca publiczność wyjątkową emocjonalnością i sceniczną charyzmą, a jego występy regularnie wyprzedają hale koncertowe. Autor wielkiego hitu „Another Love” przygotował dla krakowskiej publiczności wyjątkową niespodziankę.

Podsiadło i Zawiałow skradli show na koncercie Odella

Jeszcze przed występem muzyk pojawił się w podcaście „Studio 96.0” radia RMF FM. Prowadzący Mateusz Oprychał pokazał artyście nagranie, na którym Dawid Podsiadło i Daria Zawiałow wspólnie wykonują jego utwór „Black Friday” podczas koncertu w łódzkiej Atlas Arenie.

Tom Odell nie krył zachwytu tym, co usłyszał. – Uwielbiam patrzeć, jak inni wykonują moje piosenki. To niezwykle przyjemne i uszczęśliwia mnie to. On jest niesamowity, jest doskonały – chwalił Dawida Podsiadłę.

W dalszej części programu wydarzyło się coś absolutnie niespodziewanego. Tom Odell, wyraźnie poruszony wcześniejszym nagraniem zwrócił się do fanów polskich artystów, czy „mogliby zapytać, czy Daria albo Dawid — a może oboje — chcieliby wystąpić z nim w Krakowie”. Tak też się stało.

Podsiadło i Zawiałow u boku Toma Odella. Jest nagranie!

W trakcie występu w poniedziałkowy wieczór 17 listopada Daria Zawiałow oraz Dawid Podsiadło pojawili się u boku brytyjskiego muzyka na scenie Tauron Areny, żeby razem zaśpiewać „Black Friday”.

Publiczność zareagowała euforią, a ten wspólny występ błyskawicznie wyrósł na jeden z najbardziej pamiętnych momentów całego wieczoru. Do sieci trafiło nagranie z tego wyjątkowego występu. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy od zachwyconych fanów.

Relacją z występu Daria Zawiałow pochwaliła się w mediach społecznościowych. „Mówiłam im, że mam przerwę, ale w takich sytuacjach się nie odmawia!” – podkreśliła.

Artystka zagrała w tym roku tylko jeden koncert na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Swój powrót na scenę zapowiedziała na 2027 rok.

