Podsiadło z niespodzianką dla fanów. Podróż życia i bilety koncerty

Ponad 97 milionów punktów zebranych przez fanów, aplikacja pobrana przez 100 tysięcy osób i finał z nagrodami, których nie da się kupić w sklepie. Festiwal ZORZA wspierany przez T-Mobile zakończył się spektakularnie – teraz Trochę Inne Punkty można zamienić na Trochę Inne Prezenty, a wśród nich jest wyjazd na Islandię, żeby zobaczyć zorzę polarną.

Trochę Inne Punkty, Trochę Inne Prezenty

Przez całe lato uczestnicy festiwalu zbierali w aplikacji TIPy, czyli Trochę Inne Punkty. Wystarczyło skanować kody NFC na terenie imprezy, brać udział w wydarzeniach towarzyszących czy kupić limitowaną edycję płyty „tylko haj”. Organizatorzy do samego końca nie zdradzali, na co będzie można je wymienić.

Najwięksi szczęściarze zgarną wyjazd na Islandię, udział w kameralnym koncercie Dawida Podsiadły albo bilety na wyprzedany OBROTOWY TOUR 2026, który w czerwcu odwiedzi największe stadiony w Polsce. Jednak nie tylko oni coś dostaną. W katalogu znalazły się też dodatkowe prezenty, dostępne wyłącznie w aplikacji.

Bluzy, koszulki, torby festiwalowe, unikatowe plakaty autorstwa Kamila Rekosza, Justyny Frąckiewicz i Zu Rogali, winyle, książki czy zniżki na merch Dawida Podsiadły i bilety na kolejną edycję imprezy – to tylko część z przygotowanych nagród. Wszystko można odbierać od 26 września od godz. 12.

ZORZA – nowy format festiwalu

ZORZA wspierana przez T-Mobile to nie tylko muzyka. To platforma, która łączy sztukę, specjalne programy dla artystów i wyjątkowe wydawnictwa. W pierwszej edycji wydarzenie odwiedziło sześć miast, a na koncertach bawiło się blisko 360 tysięcy osób.

Kolejna odsłona festiwalu odbędzie się w 2027 roku. Jeszcze wcześniej, bo już jesienią, wróci projekt „Stany Skupienia”, przygotowany specjalnie dla osób z biletami i użytkowników aplikacji ZORZA.

