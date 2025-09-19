Aneta Zając przeszła metamorfozę. Jest nie do poznania!

Aneta Zając wraz z Joanną Moro i Alżbetą Lenską pojawiły się w ostatnim wydaniu „Pytania na śniadanie” w TVP2.

„Mówiłyśmy o tym, co dla nas – dojrzałych kobiet – jest fundamentem dobrego samopoczucia: ruch, odżywianie, balans i sen” – wyjaśniła we wpisie w mediach społecznościowych gwiazda „Pierwszej miłości”.

Aneta Zając zdradziła sekret swojej sylwetki

Aktorka w ostatnich miesiącach przeszłą sporą metamorfozę i mocniej zainteresowała się sportem. W rozmowie z Marzeną Rogalską i Łukaszem Nowickim Aneta Zając podkreśliła, że „zależało jej głównie na tym, żeby wrócić do zdrowia, ponieważ jeśli choruje ciało, to choruje także głowa”.

– Czerpię ogromną satysfakcję z tego, że biegam. Trenuję prawie codziennie bieganie oraz pilates na reformerach. W weekendy jeżdżę na łyżwach figurowych lub rolkach – wyliczała. Przy okazji zaznaczyła, że ważne są także regularne treningi siłowe, ponieważ z wiekiem spada masa mięśniowa i trzeba o nią dbać

Gwiazda „Pierwszej miłości” dodała, że ważna jest również zbilansowana dieta. – Wpadałam w głodówki i detoksy i to nie działało. Teraz znalazłam balans i jem po prostu to, co mi służy – powiedziała.

Metamorfoza Anety Zając

Aneta Zając przeszła metamorfozę. Tak dba o sylwetkę

Po zakończeniu programu Aneta Zając zamieściła na Instagramie wpis, w którym podkreśliła, że „nigdy nie jest za późno, aby zadbać o siebie i swoje zdrowie”. Aktorka dodała, że „sportowy styl życia nie musi oznaczać wyczynowych treningów – wystarczy regularny ruch, który daje radość”.

„Zdrowe odżywianie nie oznacza restrykcji – to świadome wybory, które dodają energii a sen to nie luksus, tylko inwestycja w nasze zdrowie i urodę” – tłumaczyła.

Według Anety Zając „po czterdziestce zaczyna się piękny etap życia – dojrzalszy, bardziej świadomy, z większą uważnością na siebie”. „Warto z tego korzystać” – zaapelowała.

