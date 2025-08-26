Teresa Lipowska szczerze o swoim zdrowiu. „Już jest gorzej…”

Uwielbiana przez widzów Barbara Mostowiak z „M jak miłość” skończyła w ubiegłym miesiącu 88 lat. Aktorka nie ukrywa, że czas zaczął już robić swoje.

Teresa Lipowska -żywa legenda ekranu i teatru

Teresa Lipowska to ikona polskiej sceny, która ma za sobą ponad sześć dekad nieprzerwanej pracy aktorskiej. Urodziła się w 1937 roku w Warszawie, karierę zaczęła już jako nastolatka. Wystąpiła w takich produkcjach jak „Rzeczpospolita babska”, „Rodzina Połanieckich” czy film „Tato”. Największą sławę przyniosła jej jednak rola Barbary Mostowiak w „M jak miłość”, którą gra nieprzerwanie od 2000 roku.

Aktorka jest także gwiazdą teatru i radia. Znana z ogromnej klasy i naturalnego uroku, na stałe wpisała się w historię polskiej kultury. Prywatnie była dwukrotnie mężatką, wychowała syna i od lat mieszka na warszawskich Kabatach.

Teresa Lipowska: Fizycznie już jest gorzej…

Wciąż pozostaje jedną z najbardziej cenionych i lubianych aktorek w Polsce, jednak w najnowszym wywiadzie nie ukrywa, że problemy zdrowotne coraz częściej dają jej się we znaki.

„Każdy wiek ma swoje prawa. Mentalnie czuję się znakomicie, jeszcze nie zapominam i mówię do rzeczy. Fizycznie już jest gorzej, mierzę się z bólem kręgosłupa i innymi starczymi dolegliwościami. Tak być musi, nie ma co się na to skarżyć. Nikt nie cofnie mi lat” – wyznała aktorka w rozmowie z Plejadą.

„Plan serialu był moim drugim domem”

Mimo tych problemów nie odeszła z serialu „M jak miłość”. Wciąż spędza na nagraniach od czterech do sześciu dni w miesiącu. „Kiedyś plan serialu był moim drugim domem, bo miałam tak dużo dni zdjęciowych. Łączą mnie bardzo sympatyczne stosunki z aktorami, członkami ekipy technicznej, ludźmi z działu administracji. Wiem, że jestem lubiana, chciana, że mogę sobie pogadać” – podkreśla w wywiadzie.

Choć fizycznie bywa ciężej, mentalnie wciąż imponuje energią i pogodą ducha. Nie można się chyba dziwić, że między innymi i za to Teresa Lipowska od lat pozostaje jedną z najbardziej kochanych postaci polskiego ekranu.

