Tajemnicza śmierć znanej artystki. Ciało znalazł jej syn

Ciało Alexandry Fröhlich zostało znalezione na pokładzie łodzi mieszkalnej w Hamburgu. Służby i media nie mają wątpliwości, że 58-letnia pisarka została zamordowana. Tło sprawy jest jednak owiane tajemnicą. Śledczy apelują do świadków i próbują ustalić tożsamość sprawcy.

Alexandra Fröhlich została zamordowana

Alexandra Fröhlich swoją karierę zaczynała w Ukrainie jako dziennikarka. Założyła tam magazyn lifestylowy dla kobiet, natomiast po powrocie do Niemiec współpracowała z tak prestiżowymi tytułami, jak m.in. „Stern”. W 2012 roku jej debiut literacki, czyli powieść „Moja rosyjska teściowa i inne katastrofy”, okazał się ogromnym sukcesem. Książka inspirowana jej osobistymi doświadczeniami (była żoną Rosjanina) przez wiele miesięcy utrzymywała się na liście bestsellerów magazynu „Der Spiegel”.

Autorka była ceniona za humor i satyryczne spojrzenie na różnice kulturowe między Wschodem a Zachodem. Jej kolejne powieści („Death is a Certainty” z 2016 roku i „Skeletons in the Closet” z 2019), ugruntowały jej pozycję na rynku wydawniczym. Łącząc elementy kryminału, humoru i tematów społecznych, Fröhlich zyskała wierne grono czytelników nie tylko w Niemczech, ale i za granicą.

Niestety, teraz życie pisarki dobiegło końca. Jak podaje „The Guardian” do tragedii doszło w nocy z poniedziałku na wtorek 22 kwietnia. Według wstępnych ustaleń, śmierć 58-latki nastąpiła między północą a 5:30 rano. Jej ciało odkrył syn, który natychmiast powiadomił służby ratunkowe. Straż pożarna mogła jednak stwierdzić już jedynie zgon.

– Według aktualnych informacji, krewni znaleźli 58-letnią kobietę bez życia na jej łodzi mieszkalnej i zaalarmowali straż pożarną. Po ocenie śladów i dowodów, władze śledcze uważają, że kobieta zmarła w wyniku przemocy – przekazał rzecznik policji w rozmowie z lokalnymi mediami.

Według najnowszych ustaleń „Bilda” na ciele Fröhlich znaleziono liczne ślady świadczące o udziale osób trzecich. Niemiecki dziennik, powołując się na relacje świadków, twierdzi też, że o godz. 1:30 we wtorek w nocy słychać było odgłos wystrzału na łodzi. Samego narzędzia zbrodni nie udało się odnaleźć. Nurkowie przez kilka dni bez rezultatu przeszukiwali dno Łaby. Do tej pory w sprawie nie zatrzymano też żadnej osoby.

„We wtorek policja była na miejscu wraz ze służbami ratunkowymi, skrupulatnie badając łódź w poszukiwaniu materiału genetycznego, a także innych dowodów. Wykorzystano również skaner 3D” – podał „Bild”.

Wymazy z rąk miały zostać pobrane od jednej z osób z rodziny pisarki, w celu weryfikacji, czy mogła oddać strzał z broni. „Tło zbrodni jest nadal niejasne. Każdy, kto mógł zauważyć coś podejrzanego, proszony jest o zgłoszenie się na policję” – zaapelowała rozgłośnia NDR.

Czytaj też:

Aktorka zmarła w wieku 32 lat. Walka z chorobą przerwała jej karieręCzytaj też:

Zginął w makabrycznych okolicznościach. Wcześniej był na „czarnej liście Hollywood”