Woźniak-Starak uderzyła w Hołownię. „Popłynąłeś!”

Agnieszka Woźniak-Starak to nie tylko znana prezenterka telewizyjna, ale również aktywna uczestniczka debaty publicznej, która nie boi się wyrażać swoich opinii na temat bieżących wydarzeń społeczno-politycznych. W ostatnich miesiącach wielokrotnie zabierała głos w sprawach budzących kontrowersje, krytykując działania polityków i partii politycznych. Teraz zrobiła to po raz kolejny i odniosła się do słów Szymona Hołowni.

Agnieszka Woźniak-Starak odpowiada na słowa Szymona Hołowni

Woźniak-Starak od lat angażuje się m.in. w kwestie związane z ochroną środowiska i prawami zwierząt. W lipcu 2024 roku chociażby wyraziła swoje oburzenie planowaną wycinką drzew w Puszczy Białowieskiej, ostrzegając, że „rząd Donalda Tuska słono za to zapłaci”. Jej zaangażowanie w ochronę przyrody jest konsekwentne i widoczne w wielu jej publicznych wypowiedziach.

Z kolei w zeszłym roku po głosowaniu w Sejmie nad ustawą o depenalizacji pomocy w aborcji, skrytykowała Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), które w większości głosowało przeciwko projektowi. W swoich mediach społecznościowych napisała: „PSL, może po prostu zróbcie koalicję z PiS-em, bo dzięki wam i tak wrócą do władzy szybciej, niż przypuszczamy”. Tej samej partii Woźniak-Starak zarzuciła również blokowanie szeregu reform, w tym legalizacji związków partnerskich i obowiązkowych badań dla myśliwych.

W środowe popołudnie 23 kwietnia dziennikarka natomiast opublikowała na Instastory ujęcie ze swojego salonu, na którym można było zauważyć, że ogląda telewizję newsową. Woźniak-Starak na zdjęciu uwieczniła telewizor oraz wizerunek pokazywanego akurat na wizji Szymona Hołowni. Pod fotografią odwołała się do słów wypowiadanych przez marszałka, które nie do końca się jej spodobały.

„Lubię cię Szymon, ale teraz to popłynąłeś! Mówisz, że Władek (Kosiniak-Kamysz) jest najlepszym dowodem na to, że można coś zrobić razem?” – zaczęła Woźniak-Starak, po czym uderzyła we wspomnianego polskiego wicepremiera i jego ugrupowanie. „Nie, Władek jest najlepszym dowodem, że nic się nie da zrobić razem, bo PSL wszystko blokuje” – ostro dodała.

