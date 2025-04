Korwin-Piotrowska uderzyła w Kościół. Wywołała burzę w sieci

W Poniedziałek Wielkanocny świat obiegła smutna wiadomość o śmierci papieża Franciszka. Duchowny zmarł 21 kwietnia o godz. 7:35 rano, co zasmuciło miliony osób w różnych zakątkach Ziemi. Pożegnalny wpis w mediach społecznościowych zamieściła też Karolina Korwin-Piotrowska. Jej słowa jednak nie każdemu przypadły do gustu.

Karolina Korwin-Piotrowska o papieżu

Karolina Korwin-Piotrowska na bieżąco komentuje w sieci sprawy społeczno-polityczne i nie inaczej było tym razem. Dziennikarka niedługo po tym, jak wieść o śmierci papieża obiegła media, pożegnała Ojca Świętego w mediach społecznościowych. Pod opublikowanym przez siebie zdjęciem zamieściła krótki, aczkolwiek wymowny opis, w którym uderzyła w polski Kościół.

„Myślę, że był dobrym i prostym człowiekiem. Zwyczajnym. To cnota w tym dziwnym świecie. A to, że polski kościół go nie lubił za bardzo, tylko dobrze o nim świadczy…” — napisała.

Jej post momentalnie wywołał liczne reakcje internautów. Jedni zgadzali się z jej słowami i pisali: "Wielka szkoda! Jedyny, który naprawdę rozumiał ludzi", "Pani Karolino, w punkt. Bardzo słuszny komentarz", "Chciał zmian. Oby ktoś podjął Jego starania... Dobry Człowiek". Inni z kolei stanowczo nie zgadzali się z dziennikarką, przez co pod wpisem wywiązała się burzliwa dyskusja.

Czytamy: "Pani Karolino, mamy wszyscy krótką pamięć. Ten papież dwa lata nie potrafił wskazać agresora na wojnie w Ukrainie, nie umiał jednoznacznie potępić Rosji. A teraz wpisy, że był dobrym papieżem?", "Miał świetny start. Powiew świeżości w starych, zatęchłych murach. Potem swoim stanowiskiem w wojnie w Ukrainie przekreślił wszystko, co dobrego zrobił", "Pani Karolino, w moim kościele katolickim bardzo go lubiliśmy i kochaliśmy. Proszę nie oceniać każdego należącego do KK. Franciscus to papież miłosierdzia".

