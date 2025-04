Magda Gessler zaszalała z ofertą na Wielkanoc. Te ceny zakskaują

Magda Gessler od lat uchodzi za autorytet kulinarny w Polsce. Prowadząca „Kuchennych rewolucji”, mimo upływu czasu, wzbudza wielkie zainteresowanie, a jej żywnościowa oferta świąteczna cieszy się popularnością. Trzeba jednak przyznać, że ceny restauratorki mogą wiele osób zaskoczyć.

Oferta wielkanocna Magdy Gessler

Jak co roku, w okresie przedświątecznym, w sieci dyskutuje się o wielkanocnych daniach z restauracji znanych osób. Własne menu z żurkami, jajami i sałatkami jarzynowymi przygotowali m.in. Ewa Wachowicz, Piotr Adamczyk, Mateusz Gessler, a także Magda Gessler. Jak tym razem prezentują się ceny?

Otóż u Magdy Gessler, pięć połówek jaj faszerowanych szynką kosztuje 41 zł, a jaja z pieczarkami i koprem – 38 zł. Za 200 g pasty jajecznej ze szczypiorkiem trzeba zapłacić 35 zł, a za 300 g sałatki jarzynowej – 43 zł. Jeśli chodzi o wędliny od gwiazdy TVN-u, to 500 g kiełbasy jałowcowej kosztuje 37,50 zł, a białej parzonej – 39,50 zł. Co więcej, koszt schabu ze śliwką z „U Fukiera” to 78 zł, boczku – 79 zł, a 400 g pasztetu z dziczyzny i grzybów – 98 zł. Za chrzan klienci muszą zapłacić 22 zł, a sos tatarski – 39 zł. Z kolei na mazurek różany z delikatesów Gessler trzeba wydać 67 zł, natomiast kajmakowy lub z białą czekoladą i kardamonem – 63 zł. Babę z bakaliami Magda Gessler wyceniła na 88 zł (za 1,2 kg), a jabłecznik z cynamonem – na 77 zł. Najdroższym ciastem w jej wielkanocnej ofercie jest beza z kremem za 133 złote.

Jak te ceny wypadają na tle pozostałych ofert gwiazd? Otóż Ewa Wachowicz w swojej krakowskiej restauracji „Zalipianki” za sernik i makowiec życzy sobie po 180 zł za sztukę. Za 300 g sosu tatarskiego lub chrzanu z „Zalipianek” trzeba zapłacić 20 zł, natomiast za chleb pszenno-żytni z czarnuszką i udko z kaczki – 30 zł. Litr żurku na wędzonce z grzybami i kremu chrzanowego kosztuje u gwiazdy Polsatu 40 zł, kilogram białej kiełbasy – 50 zł, sałatki jarzynowej – 60 zł, natomiast śledzia w śmietanie lub oleju – 70 zł.

Co więcej, ofertę wielkanocną ma też m.in. Mateusz Gessler. Kucharz w swojej "Warszawie Wschodniej" za 500 g białej kiełbasy życzy sobie 48 zł, a za kiełbasę pieczoną w kapuście lub zamoczoną w sosie chrzanowym – 68 zł. Pasztet wegetariański od byłego gwiazdora TVN kosztuje 56 zł/300 g, a pasztet z kaczki – 76 zł/300g. Za 500 g schabu pieczonego w ziołach trzeba zapłacić 76 zł, natomiast za cztery kawałki (ok. 320 g) schabu po warszawsku – 64 zł. Pół kilograma sałatki jarzynowej w „Warszawie Wschodniej” kosztuje 46 zł, a sałatki śledziowej – 64 zł. Prawie litr zupy chrzanowej i żurku na zakwasie z białą kiełbasą u prowadzącego „Hell's Kitchen” kosztuje 64 zł, a zupy rybnej – 86 zł.

Poza tym, Mateusz Gessler sprzedaje też wielkanocny bigos staropolski za 68zł/500 g oraz gołąbki: w sosie pomidorowym za 58 zł/6 szt., a w sosie żurkowym – za 68 zł/6 szt. Kaczkę faszerowaną z jabłkami można u niego kupić za 74 zł za sztukę, a pieczeń cielęcą w sosie borowikowym – za 98 zł/400g. Cena za 400 g chrzanu tartego ze śmietaną i ćwikły z chrzanem wynosi z kolei 34 zł. Co się tyczy ciast, to 600 g baby drożdżowej w „Warszawie Wschodniej” kosztuje 60 zł, 900 g keksu, 800 g tarty cytrynowej i 500 g mazurka kajmakowego – po 80 zł, a 800 g sernika wiedeńskiego – 120 zł.

