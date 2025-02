Wpadka w „Dzień Dobry TVN”. Gessler zszokowała prowadzących

W czwartkowy poranek 27 lutego w studiu „Dzień Dobry TVN” pojawiła się Magda Gessler. Restauratorka na antenie śniadaniówki przygotowywała faworki własnego przepisu. Nieoczekiwanie jednak w trakcie jednego z wejść na żywo doszło do zaskakującej sytuacji.

Magda Gessler klnie w śniadaniówce

Magda Gessler, jako autorytet kulinarny dla tysięcy Polaków, odwiedziła studio porannego programu TVN, by wspomnieć o kolejnym sezonie kultowych już „Kuchennych rewolucji”. Oprócz opowieści o nowych odcinkach, w których restauratorka próbuje uratować upadające restauracje, 71-latka przygotowywała z prowadzącymi danie na tłusty czwartek.

Podczas rozmowy z Damianem Michałowskim i Pauliną Krupińską zaznaczyła, że w ostatni czwartek przed wielkim postem zjadła tylko jednego pączka. – Jeden pączek mi wystarczy, bo cały tydzień pracuję nad tym, żeby były one genialne, idealne, fantastyczne, wspaniałe – tłumaczyła. Chwilę później razem z prowadzącymi zaczęła przygotowywać ciasto.

Wówczas wskazała, że do stworzenia idealnego wypieku należy użyć kwaśnej śmietany, a nie zwykłej. Następnie sięgnęła po ocet, który – jak wyjaśniła – musi znaleźć się w cieście, bo inaczej faworki nie będą kruche. Kiedy powąchała płyn o siarczystym zapachu, wypaliła siarczyste przekleństwo. – K***a! – krzyknęła Gessler. Damian Michałowski nie mógł powstrzymać się od śmiechu i starał się obrócić całość w żart. – Mocny ocet, jak słyszeliśmy... – wyznał. Paulina Krupińska z kolei upomniała gwiazdę. – To jest telewizja poranna! – powiedziała.

Następnie Magda Gessler kontynuowała przygotowanie ciasta na faworki. Poradziła Polakom, by korzystali ze składników „bardzo zimnych, wyjętych z lodówki, ale o jednej temperaturze”. Wskazała też idealne proporcje do przygotowania ciasta na faworki: na kilogram mąki od 8 do 12 żółtek, dwie łyżki spirytusu i octu, odrobina cukru pudru i soli. Na koniec znów nie gryzła się w język i w zaskakujący sposób pochwaliła swoje wypieki. – Zaje****e faworki! – stwierdziła na wizji, czym po raz kolejny rozbawiła prowadzących „Dzień Dobry TVN”.

