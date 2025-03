Gwiazda Polsatu zdecydowanie o pobieraniu 800+.„Nie widzę powodów”

Z początkiem tego roku, a dokładnie 31 stycznia br., Karolina Gilon urodziła swoje pierwsze dziecko. „To zdecydowanie najważniejsza data w naszym życiu. Zostaliśmy rodzicami zdrowego, pięknego synka. Poród to fizycznie krótka droga do przebycia dla maluszka, ale długa przygoda dla mamy” – pisała w opublikowanym przez siebie po porodzie poście. Od tamtej pory chętnie zabiera głos w sieci w tematach parentingowych. Teraz wypowiedziała się na temat pobierania świadczenia 800 plus.

Karolina Gilon o 800 plus

Choć Karolina Gilon jako gwiazda Polsatu i prowadząca „Love Island” miała brać udział w ostatniej edycji „Tańca z gwiazdami”, musiała zrezygnować z tego pomysłu, a wszystko przez wzgląd na to, że zaszła w ciążę. Celebrytka przestała bywać tak często na eventach, a swój stan błogosławiony relacjonowała na Instagramie. To właśnie tam zamieściła także poruszający filmik, ukazujący każdą fazę porodu, czym wzbudziła wśród internautów wiele skrajnych emocji.

Teraz z kolei w mediach społecznościowych 35-latka zabrała głos w temacie 800 plus. Zdradziła, że o pobieranie świadczenia pytało ją wielu dziennikarzy jeszcze zanim urodziła swojego synka. – Słuchajcie, to jest hit. (...) Ludzie mnie pytają, czy będę brała 800 plus. A czemu mam do cholery nie brać? – przekazała Karolina Gilon, a następnie zaznaczyła, że będzie gromadziła środki na przyszłość syna.

– A tak serio, no pewnie, że tak. Założę konto i będzie dzieciaczkowi na konto szło. To będzie nasze dodatkowe odkładanie. Nie widzę powodów, żeby nie korzystać z 800 plus, to jest dla wszystkich obywateli, więc dla mnie zastanawiające było, dlaczego mnie każdy o to pyta, czy będę brała 800 plus, tak jakbym miała tego nie brać, z tego nie korzystać – zdecydowanie odpowiedziała na Instagramie.

Czytaj też:

Caroline Derpieński ostro o 800+. „Ludzie powinni to oddawać”Czytaj też:

Klaudia Halejcio ma narzeczonego milionera. Czy pobiera 500 plus?