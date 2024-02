Klaudia Halejcio ma narzeczonego milionera. Czy pobiera 500 plus?

Klaudia Halejcio znana jest szerszej publiczności z ról w takich produkcjach, jak: „Złotopolscy”, „Pierwsza miłość”, „Przepis na życie” czy „Hotel 52”. W ostatnim czasie robi furorę w mediach społecznościowych, gdzie nagrywa zabawne filmiki, rozśmieszając fanów. Równocześnie aktorka spełnia się w roli matki Nel, której doczekała się z biznesmenem Oskarem Wojciechowskim. Teraz para udzieliła wspólnego wywiadu.

Klaudia Halejcio o pomocy państwa

Klaudia Hajecio już od kilku lat związana jest z Oskarem Wojciechowskim. W kwietniu 2023 roku media obiegły informacje o ich zaręczynach i wiadomo, że są w trakcie planowania ślubu. Równocześnie żyją w wartej krocie willi, której wnętrza chętnie prezentują w mediach społecznościowych. Nie kryją, że dobrze im się powodzi i chętnie mówią o pieniądzach. Niedawno poruszyli interesujący dla wielu ich fanów temat.

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski byli bowiem gośćmi ostatniego podcastu Żurnalisty. W trakcie rozmowy opowiedzieli m.in. o wychowywaniu dzieci i relacjach rodzinnych. Padło również pytanie, czy para pobiera świadczenie rodzinne „500 plus” (obecnie już „800 plus”) na małą Nel.

– To jest coś, co zawsze wywołuje uśmiech na naszej twarzy, ponieważ postanowiliśmy nigdy nie brać „500 plus” i nie mamy zamiaru – oświadczył biznesmen.

– Ludzie zawsze pytają: „No ale dlaczego? Dają, to trzeba brać!”. No jakby nasz mindset jest za to zupełnie prosty. (...) Uważamy, że te 500 złotych, no nie ukrywajmy, jakoś nic w naszym życiu nie zmieni. I na pewno inni potrzebują tych pieniędzy bardziej. No to, dlaczego mamy nadwyrężać budżet państwa na rzeczy, bo „nam się należy, to weźmiemy”, bo wszyscy biorą? To nie jest dla mnie odpowiedź – stwierdził Oskar Wojciechowski.

Wówczas Klaudia Halejcio dodała, jakie wady dostrzega w tym udogodnieniu. Podkreśliła, że nie wszyscy powinni korzystać z programu „500 plus” czy też „800 plus”, a w zamian wyższe świadczenia powinny otrzymywać rodziny, które są w naprawdę trudnej sytuacji finansowej.

– Ten system nam się nie podoba. Jeśli potrzebujesz, powinno państwo ci zapewnić tak, żebyś miała ten komfort. A jeśli masz na tyle, to dla ciebie nie – dopowiedziała.

