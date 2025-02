Była ikoną lat 80. Smutne, jak potoczyły się losy aktorki

Maria Homerska występowała w wielu znanych produkcjach, takich jak m.in. „Znachor” i „Wierna rzeka”. Zachwycała widzów swoją wszechstronnością, jednak mimo wielu ról i powszechnego uznania, nie miała łatwego życia. Ostatnie lata życia aktorka spędziła w samotności.

Kariera Marii Homerskiej

Maria Homerska urodziła się 15 lutego 1925 roku w Warszawie. Od najmłodszych lat interesowała się literaturą i to w tym kierunku zamierzała rozwijać się zawodowo. Jej plany pokrzyżowała jednak II Wojna Światowa. Homerska brała udział w Powstaniu Warszawskim, trafiła też do obozu pracy w Niemczech. Po powrocie do kraju zdecydowała spróbować swoich sił w aktorstwie.

W latach 1947–1983 występowała m.in. w Olsztynie, Kielcach, Szczecinie i Białymstoku, przede wszystkim jednak w teatrach stołecznych: Na Woli oraz Teatrze Polskim, z którym związana była przez dwie dekady. Równocześnie występowała w filmach i serialach. Na dużym ekranie zadebiutowała w produkcji „Spóźnieni przechodnie” z 1962 roku. Często wcielała się w role arystokratek.

Maria Homerska zagrała w takich tytułach, jak m.in. „Znachor” (gdzie zagrała hrabinę Eleonorę Czyńską), „Wierna rzeka” (była księżną Odrowążową), a także „Głos z tamtego świata” czy „Hrabina Cosel”. Niewiele osób wie jednak, że jej sukcesy zawodowe niestety nie szły w parze ze szczęściem w życiu prywatnym. Artystka przeszła przez rozwód z aktorem Ryszardem Pietruskim, a następnie związała się z Aleksandrem Długoszem. Z obu związków miała córki – Magdalenę i Dorotę, lecz ostatnie lata spędziła w samotności.

Wiadomo, że Maria Homerska w 1981 roku przeszła na emeryturę, a w 1996 roku zamieszkała w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Gdy poważnie zachorowała, przeniesiono ją do Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie. Tam odeszła 6 lipca 2010 roku w wieku 85 lat. Została pochowana na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

