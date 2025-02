Nie żyje gwiazda serialu „Plotkara”. Miała zaledwie 39 lat

Amerykańskie media podały, że aktorka znana m.in. z seriali „Buffy: Postrach wampirów” i „Plotkara” zmarła w wieku 39 lat. Jej ciało zostało znalezione w jej nowojorskim apartamencie. Choć nie ujawniono jeszcze przyczyny śmierci Michelle Trachtenberg, policja poinformowała, że nie jest prowadzone dochodzenie w tej sprawie.

Nie żyje Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg urodziła się 11 października 1985 roku w Nowym Jorku w rodzinie żydowskiej, jako córka pochodzącego z Niemiec inżyniera światłowodowego oraz wywodzącej się z Rosji menedżerki banku. Na szklanym ekranie zadebiutowała w wieku zaledwie trzech lat, występując w reklamie telewizyjnej. Następnie pojawiła się w blisko stu reklamach. Pierwszą serialową rolą była z kolei ta w serialu „Przygody Piotrków”, w którym grała w latach 1994-1996. W tym samym czasie występowała też w produkcji „Wszystkie moje dzieci”.

Filmową karierę rozpoczęła jako 11-latka, występując w tytułowej roli w filmie „Harriet szpieg”. W kolejnych latach widzowie mogli ją oglądać w takich tytułach, jak m.in. „Meego” (za który otrzymała pierwszą w swojej karierze nagrodę Young Artist Award), „Inspektor Gadget”, „Buffy, postrach wampirów”, „Eurotrip”, „Sześć stóp pod ziemią”, „Krwawe święta”, a także komedii familijnej „Księżniczka na lodzie”, w której wystąpiła u boku Kim Cattrall. Gościnnie udzielała się też w kultowym już serialu „Plotkara” (w latach 2008-2012 grała wyrachowaną Georginę Sparks) oraz „Guys Like Us” i „Dr House”. W 2009 roku z kolei pojawiła się w filmie „17 Again”, w którym grał także Zac Efron oraz Matthew Perry.

W ostatnich miesiącach Michelle Trachtenberg zamieszczała na swoim Instagramie (na którym zgromadziła ponad 800 tys. obserwujących) serię niepokojących zdjęć. Na fotografiach było widać, że aktorka jest niezwykle wychudzona, co nie umknęło jej fanom. Internauci tłumnie komentowali jej utratę wagi. Dociekali też, czy nie jest uzależniona od narkotyków. Aktorka broniła jednak swojego wyglądu, zwracając się do hejterów: „Wyjaśnijcie mi, dlaczego wyglądam choro. Czy zgubiliście kalendarz i nie zauważyliście, że nie mam 14 lat? Jakie to smutne, że zostawiacie takie komentarze”. Internauci odpowiadali, że nie próbowali krytykować jej wyglądu, lecz byli zaniepokojeni tym, że jej włosy są cienkie, gałki oczne mają żółty odcień, a ona drastycznie schudła.

instagramCzytaj też:

Przestrzegała postu, aby zachować urodę. Zmarła w młodym wiekuCzytaj też:

W czasach PRL-u Polacy go uwielbiali. Gwiazdor przewidział własną śmierć