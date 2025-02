Steczkowska będzie nas reprezentować na Eurowizji. Jej występ podzielił widzów

W piątkowy wieczór 14 lutego br. odbyły się preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji. Podczas koncertu organizowanego przez TVP wzięło udział 11. kandydatów, w tym zespół Chrust (z utworem „Tempo”), Kuba Szmajkowski („Pray”), Tynsky („Miracle”), Daria Marx („Let It Burn”), Sw@da i Niczos („Lusterka”), Janusz Radek („In Cosmic Mist”), Marien („Can’t Hide”), Teo Tomczuk („Immortal”), Sonia Maselik („Rumors”), Dominik Dudek („Hold the Light”), a także Justyna Steczkowska („Gaja”), której występ podzielił internautów.

Występ Justyny Steczkowskiej na preselekcjach

Od kilku tygodni Justyna Steczkowska była typowana na zwyciężczynię polskich preselekcji do tegorocznej Eurowizji. 52-letnia artystka już rok temu próbowała swoich sił w tym konkursie z utworem „WITCH Tarohoro”, jednak wówczas w głosowaniu jurorów przegrała z Luną zaledwie jednym punktem. Tym razem piosenkarka odniosła sukces, wygrywając podczas głosowania widzów Telewizji Polskiej. 52-latka zdobyła 39 proc. głosów i tym samym na eurowizyjną scenę wróci po 30 latach.

– Takiego stresu nie przeżyłam już dawno. (...) Jak rzadko brak mi slow. Jestem wam z całego serca wdzięczna – mówiła po swoim występie.

Justyna Steczkowska zadbała o to, aby jej występ pozostał zapamiętany. Podczas wykonania piosenki unosiła się na linach nad ziemią, a także grała na skrzypcach. Wielu internautów było pod wrażeniem jej umiejętności. Pisali: „Była genialna. Możemy to wygrać, serio”, „Nie mogę wyjść z podziwu. Do boju Justyna!”, „Była świetna”, „Bardzo mi się podobało. Pełna profeska”, „Mój głos idzie na Justynę, to było coś”, „Ja to byłam w szoku jak Justyna wystąpiła! I o to chodzi w Eurowizji! Musi pozostać jakieś «wow» nawet jak są dziwactwa” czy „Charyzma, doświadczenie sceniczne, chwytliwa viralowa piosenka i przede wszystkim GŁOS. To wszystko składa się na hipotetyczny sukces w tym konkursie”.

Dla równowagi pojawiły się jednak też opinie, że choć show było imponujące, to wszystkiego było nieco za dużo. Czytamy: „Show było, głos ma potężny, ale słychać, że zmęczona”, „Przekombinowany ten występ Justyny, ale wokalnie zabiła każdego na pewno”, „Coś mi tu nie grało. Dużo tego ognia”, „Nie podoba mi się”, „Są pewne niedociągnięcia”, „Cały czas kibicuję Justynie, aby wygrała, jednak mam nadzieję, że zrezygnują z tych zbędnych dodatków. Te skrzypce i lina były kompletnie niepotrzebne”.

