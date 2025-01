Ujawniono wszystkie pary „Tańca z gwiazdami”. Mamy listę uczestników

W czwartek 30 stycznia w studiu Telewizji Polsat przy ulicy Łubinowej 4 w Warszawie zaprezentowano ramówkę stacji na najbliższe miesiące. Jednym z najbardziej wyczekiwanych przez widzów programów jest oczywiście kolejna edycja „Tańca z gwiazdami”. Podczas wydarzenia wszyscy uczestnicy zaprezentowali się na scenie.

Uczestnicy 16. edycji „Tańca z gwiazdami”

Już w niedzielny wieczór 2 marca na antenie Polsatu zostanie wyemitowany pierwszy odcinek 16. edycji „Tańca z gwiazdami”. Producenci stopniowo odkrywali przed nami nazwiska 12 gwiazd, które zobaczymy na parkiecie. Finalnie okazało się, że są nimi: dziennikarz Maciej Kurzajewski, dziennikarka Magda Mołek, piosenkarka Magdalena Narożna, aktor Filip Gurłacz, artystka kabaretowa Adrianna Borek, piosenkarka Blanka Stajkow, dziennikarz Tomasz Wolny, aktorka Grażyna Szapołowska, koszykarz Cezary Trybański, aktor Michał Barczak, influencerka Maria Jeleniewska, a także prezenterka radiowa Ola Filipek.

Kto będzie im partnerował? Otóż okazuje się, że pod tym względem nie zabraknie zaskoczeń. Ujawniono, że do programu po przerwie związanej z macierzyństwem powraca Lenka Klimentova. Tancerka z międzynarodową klasą „S” w tańcach latynoamerykańskich w 2010 roku sięgnęła po tytuł Mistrzyni Czech w salsie. W show ponownie pojawi się także jej mąż, Jan Kliment. 50-letni tancerz, który jest trzykrotnym zdobywcą Kryształowej Kuli, weźmie udział w rywalizacji na specjalne życzenie Grażyny Szapołowskiej. Warto dodać, że w 3. edycji programu zajął on czwarte miejsce w parze z Ewą Kasprzyk. Co więcej, na parkiecie zaprezentuje się też Agnieszka Kaczorowska. Z kolei nowymi instruktorami w programie zostali Piotr Musiałkowski i Albert Kosiński, który prywatnie jest narzeczonym Olgi Frycz. Jak zatem dobrano pary? Oto pełna lista:

Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentowa

Grażyna Szapołowska i Jan Kliment

Magda Mołek i Michał Bartkiewicz

Magda Narożna i Piotr Musiałkowski

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska

Adrianna Borek i Albert Kosiński

Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski

Tomasz Wolny i Daria Syta

Cezary Trybański i Izabela Skierska

Michał Barczak i Magda Tarnowska

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke

Ola Filipek i Wojciech Kucina

