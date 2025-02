Donald Trump uderzył w Meghan Markle. Doczekał się odpowiedzi. „Czegoś takiego wcześniej nie widzieliśmy”

Trzeba przyznać, że zarówno Donald Trump jak i Meghan Markle, mają tylko samo zwolenników, co przeciwników. Co więcej, wydaje się, że wzajemnie nie darzą się sympatią, co już niejednokrotnie wyłapywały media. Kilka dni temu z kolei prezydent USA nie pozostawił miejsca na interpretację, dosadnie mówiąc, co myśli o małżonce syna króla Karola III.

Donald Trump o Meghan Markle

Odkąd kilka tygodni temu Donald Trump został oficjalnie prezydentem Stanów Zjednoczonych, media co rusz obiegają informacje na temat jego kolejnych decyzji. Niedawno duże poruszenie wzbudziło jego postanowienie w sprawie deportacji wszystkich „nieudokumentowanych” migrantów. W ten sposób media wróciły do przypadku księcia Harry'ego, który na stałe przeprowadził się za ocean. Wiele osób przypuszcza bowiem, że 40-latek, który w swojej autobiografii przyznał się do zażywania narkotyków, skłamał na ten temat w dokumentach starając się o wizę. W takim przypadku groziłoby mu wydalenie z kraju.

Niedawno Donald Trump wyjawił, jaka jest jego decyzja w sprawie deportacji arystokraty i jego rodziny. O dziwo, okazało się, że para nie musi martwić się przymusową wyprowadzką. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, cytowany przez „New York Post”, powiedział o tym otwarcie, przy okazji wbijając szpilę Meghan Markle.

– Nie chcę tego robić. Zostawię go w spokoju. Już i tak ma dość problemów z żoną. Jest okropna – powiedział bez wahania Donald Trump, obrażając Meghan.

Co ciekawe, małżonka młodszego syna króla Karola III nie pozostawiła tych słów bez żadnej reakcji. W sobotę 8 lutego wraz z Harrym wybrała się na Invictus Games w Kanadzie i podczas wydarzenia nie szczędziła czułości wobec męża. Zdaniem ekspertów, w ten sposób chciała odpowiedzieć Trumpowi i pokazać światu, jak bardzo kocha brata księcia Williama. „Zaprezentowała pełen emfazy zestaw rytuałów czułości i adoracji. Chyba nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieliśmy. Chciała ze wszelkich sił pokazać, jak bardzo są z mężem ze sobą związani” – stwierdziła ekspertka Judi James w rozmowie z „Daily Mail”.

