Znany producent okazał się mordercą. Grozi mu dożywocie

David Brian Pearce w branży filmowej zasłynął kilkanaście lat temu. Mężczyźnie udało się wyprodukować kilka filmów z udziałem największych gwiazd Hollywood. Choć zapowiadała się przed nim świetlana przyszłość, zaczął mieć problemy z prawem. W tym tygodniu uznano go za winnego śmierci dwóch kobiet.

David Brian Pearce skazany

Na początku lat 2000. David Brian Pearce zaczął działać w branży filmowej. Już w 2006 roku odniósł pierwszy duży sukces, gdy wyprodukował film „Bobby” z Anthonym Hopkinsem, Demi Moore i Sharon Stone. Potem miał udział w takich produkcjach, jak „Amerykańskie doświadczenia” czy horror „Ząb i pazur”. Choć był na dobrej drodze, by rozwinąć swoją karierę, nagle słuch o nim zaginął.

Okazało się, że od tamtej pory David Brian Pearce notorycznie łamał prawo i dopuszczał się karygodnych czynów. W tym tygodniu ława przysięgłych uznała go za winnego napaści seksualnych na siedmiu kobietach w latach 2007–2020. Udowodniono m.in. to, że dokonał kilku gwałtów z użyciem siły. To jednak nie wszystko.

Producent został też uznany za winnego morderstwa pierwszego stopnia w sprawie Christy Giles i Hildy Marceli Cabrales-Arzoli. Kobiety zmarły w listopadzie 2021 roku po przedawkowaniu narkotyków. Jak wykazano w toku śledztwa, to właśnie David Brian Pearce podał im środki odurzające. To jednak nie wszystko, bowiem potem miał napastować je seksualnie.

Co więcej, okazało się, że następnie – wraz ze swoim wspólnikiem – przetransportował nieprzytomne ofiary pod dwa różne szpitale. Sąd sklasyfikował jego czyny jako morderstwa pierwszego stopnia. Po przedstawieniu wszystkich dowodów ława przysięgłych nie miała żadnych wątpliwości. Za wszystkie popełnione czyny producentowi grozi dożywocie.

